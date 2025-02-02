星巴克買1送1！開工不憂鬱 星巴克「咖啡、星冰樂買1送1」開店即開喝
開工收心喝！週一不憂鬱，星巴克推出一日限定「開工大吉 好友分享日」，不論是咖啡、茶瓦納還是星巴克系列統統任選，開工揪喝打起精神。
星巴克「開工大吉 好友分享日」於2/3限定登場，各門市營業時間起至20:00，凡點購兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
星巴克 開工大吉 好友分享日
活動日期：2025/2/3(一)
優惠內容：營業時間-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料享買1送1
注意事項：每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；詳細活動內容以門市公告為準
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