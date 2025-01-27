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千層蛋塔有鹹口味了！爆紅千層蛋塔店「萬薯如意蛋塔」首開賣　還有「髒髒版蛋塔」甜點控必衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
圖／Qsquare京站時尚廣場粉專

千層蛋塔有鹹口味！爆紅千層蛋塔專賣店「COMEME」迎新春，首度推出鹹食口味「千層萬薯如意蛋塔」，搭配喜氣的諧音品名，吃一口接好運；還有「提拉米蘇+蛋塔」的絕妙組合，讓你甜鹹口味一網打盡。

圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
圖／Qsquare京站時尚廣場粉專

千層蛋塔專賣店「COMEME」人氣夯，為迎新年更首次推出鹹口味「千層萬薯如意蛋塔」，鬆軟馬鈴薯泥、培根碎片與特調蛋液結合變身蛋塔，不僅吃不膩還方便入口，建議回烤加熱吃最美味。

千層萬薯如意蛋塔，售價85元。圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
千層萬薯如意蛋塔，售價85元。圖／Qsquare京站時尚廣場粉專

千層萬薯如意蛋塔，售價85元。圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
千層萬薯如意蛋塔，售價85元。圖／Qsquare京站時尚廣場粉專

除了喜氣新品蛋塔外，甜口味部分則有「千層提拉米蘇蛋塔」打頭陣，經冷藏後的蛋塔內餡口感像布丁，搭配特製卡邦醬和餅乾碎、香濃可可粉，化身髒髒版蛋塔，身為甜點控的你可千萬不能錯過。

千層提拉米蘇蛋塔於全台門市販售（漢神巨蛋門市暫無販售）。圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
千層提拉米蘇蛋塔於全台門市販售（漢神巨蛋門市暫無販售）。圖／Qsquare京站時尚廣場粉專

千層提拉米蘇蛋塔，單顆售價100元，2入一起販售。圖／Qsquare京站時尚廣場粉專
千層提拉米蘇蛋塔，單顆售價100元，2入一起販售。圖／Qsquare京站時尚廣場粉專

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