全家2月霜淇淋口味曝光！聯名「哆啦A夢」打造「古早味霜淇淋」 春節限定「第2件5元、2支59元」優惠全收
全家2月新品霜淇淋口味曝光！繼聯名不二家推出煉乳霜淇淋後，有消息指出，全家霜淇淋2月新口味是「紅豆牛奶」，更是和不少人的童年大明星「哆啦A夢」聯名出擊，令網友們期待直呼「感覺就很好吃」、「是古早味耶」。
全家便利商店的每月熱門話題「霜淇淋口味」消息來了！2月的新口味是與哆啦A夢攜手打造的「紅豆牛奶霜淇淋」，把哆啦A夢最愛的銅鑼燒變成霜淇淋版，香甜紅豆和濃醇牛奶的組合，光用想的就令人口水直流，許多網友看到消息都等不及、開始揪團等嘗鮮了。
而近期優惠部分，即日起至2/2，全家APP隨買跨店取「Fami!ce霜淇淋」享26支888元（約7折）；2/3至2/4，則有「霜淇淋2支59元」優惠。此外，即日起至2/2，沒有會員也能享「霜淇淋系列第2件5元」的好康，在迎來新口味前把不二家聯名霜淇淋吃到爽。
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