DIY樂趣大爆發！ 蛋頭控必訪台中「最夯組裝雞蛋糕」 手作雞蛋糕＋滿滿蛋頭公仔等你來

雞蛋糕竟可以自己DIY組裝！ 一間超繽紛可愛的小店，裡頭收藏著無數可愛的蛋頭公仔，更特別的是，業者獨特推出的手作雞蛋糕DIY，讓喜歡蛋頭造型的朋友們大飽眼福，還能親手組裝「蛋頭雞蛋糕」，同時享受美食與玩樂的趣味性！

圖／糖糖's 享食生活授權

「買你笑臉商行」位在台中西區民生路上，處於大屯郡役所對面，外觀色彩繽紛，滿眼都是可愛的蛋頭公仔，讓路人經過就不由自主就想探店一番。店內雖不算大，卻有各式各樣的蛋頭公仔，讓人目不暇給。

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值得一提的是，這裡的手作雞蛋糕分為「一體成形式」和「DIY組裝式」，店家推出的是4種蛋頭公仔造型雞蛋糕，包裝精緻美觀，讓人捨不得吃。

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另一款「DIY蛋頭雞蛋糕組合」令人驚豔，顧客可以像組裝公仔一樣，先將零件拆開，再組裝成可愛的蛋頭模樣，不論是女生還是男生造型都一應俱全。這對於喜歡挑戰及玩味的蛋頭控們來說，是一項不可錯過的新奇體驗。

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如果你是喜歡蛋頭公仔的愛好者，絕對不能錯過這間充滿著蛋頭樂趣的「買你笑臉商行」，快來體驗在台中最夯的蛋頭樂園，好吃又好玩！ 圖／糖糖's 享食生活授權