快訊

全台掀罷免潮 學者曝符5種條件立委恐陷「魷魚遊戲」風暴

掀舌戰？賴清德檢討基層警打詐不力 她批綠營：提油救火

66歲孔鏘突罹怪病現身尾牙 「右腳腫如麵龜」嚇壞眾人

DIY樂趣大爆發！ 蛋頭控必訪台中「最夯組裝雞蛋糕」 手作雞蛋糕＋滿滿蛋頭公仔等你來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／糖糖's 享食生活授權
圖／糖糖's 享食生活授權

雞蛋糕竟可以自己DIY組裝！ 一間超繽紛可愛的小店，裡頭收藏著無數可愛的蛋頭公仔，更特別的是，業者獨特推出的手作雞蛋糕DIY，讓喜歡蛋頭造型的朋友們大飽眼福，還能親手組裝「蛋頭雞蛋糕」，同時享受美食與玩樂的趣味性！

圖／糖糖's 享食生活授權
圖／糖糖's 享食生活授權

「買你笑臉商行」位在台中西區民生路上，處於大屯郡役所對面，外觀色彩繽紛，滿眼都是可愛的蛋頭公仔，讓路人經過就不由自主就想探店一番。店內雖不算大，卻有各式各樣的蛋頭公仔，讓人目不暇給。

圖／糖糖's 享食生活授權
圖／糖糖's 享食生活授權

值得一提的是，這裡的手作雞蛋糕分為「一體成形式」和「DIY組裝式」，店家推出的是4種蛋頭公仔造型雞蛋糕，包裝精緻美觀，讓人捨不得吃。

圖／糖糖's 享食生活授權
圖／糖糖's 享食生活授權

圖／糖糖's 享食生活授權
圖／糖糖's 享食生活授權

另一款「DIY蛋頭雞蛋糕組合」令人驚豔，顧客可以像組裝公仔一樣，先將零件拆開，再組裝成可愛的蛋頭模樣，不論是女生還是男生造型都一應俱全。這對於喜歡挑戰及玩味的蛋頭控們來說，是一項不可錯過的新奇體驗。

圖／糖糖's 享食生活授權
圖／糖糖's 享食生活授權

如果你是喜歡蛋頭公仔的愛好者，絕對不能錯過這間充滿著蛋頭樂趣的「買你笑臉商行」，快來體驗在台中最夯的蛋頭樂園，好吃又好玩！

圖／糖糖's 享食生活授權
圖／糖糖's 享食生活授權

圖／糖糖's 享食生活授權
圖／糖糖's 享食生活授權

編輯推薦

必訪 雞蛋糕

相關新聞

DIY樂趣大爆發！ 蛋頭控必訪台中「最夯組裝雞蛋糕」 手作雞蛋糕＋滿滿蛋頭公仔等你來

DIY樂趣大爆發！ 蛋頭控必訪台中「最夯組裝雞蛋糕」 手作雞蛋糕＋滿滿蛋頭公仔等你來

2025新春伴手禮有新意！ 嚐一口微酸甜蜜「檸檬酥、檸檬蛋糕、蝴蝶結鳳梨酥」添加莓好祝福滋味

2025新春伴手禮有新意！ 微酸甜蜜「檸檬酥、檸檬蛋糕、蝴蝶結鳳梨酥」 展現莓好祝福滋味

八曜和茶「必喝榜TOP 5」出爐！熱銷純茶、果茶大點名　還有這杯「最強奶茶」強勢回歸

八曜和茶必喝榜！手搖飲界流量新星「八曜和茶」近期公布「優秀賞 人氣TOP 5」，從奶茶、果茶到純茶統統榜上有名，選擇困難者直接照著點絕對不踩雷！

年前省錢好康！ 5大手搖飲料「買一送一」限時優惠 COMEBUY、康青龍、Mr.Wish同推「金桔飲」喝了大吉大利

年前省錢好康！ 5大手搖飲料「買一送一」限時優惠 COMEBUY、康青龍、Mr.Wish同推「金桔飲」喝了大吉大利

霜淇淋限時買2送2！7-ELEVEN「草莓季」推40款甜品、3款新鮮草莓 現打草莓牛奶限店開賣

最夢幻的草莓季又來了！不用跑遍各地買，7-ELEVEN草莓季特別於「i預購」平台陸續推出逾40款草莓系列商品，名店草莓大...

全家霜淇淋19元！限時5天 還有「11元仙女紅茶」下殺27折，這日起「霜淇淋第2件5元」優惠到年初五

全家便利商店「FUN心取」優惠來了！1/22至1/26，到全家取件出示會員條碼或報手機號即可獲得「11元熱仙女紅茶（原價40元）」或消費者最愛的不限口味「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。