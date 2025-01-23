2025新春伴手禮有新意！ 嚐一口微酸甜蜜「檸檬酥、檸檬蛋糕、蝴蝶結鳳梨酥」添加莓好祝福滋味

2025新春伴手禮來點新意+心意！ 挑一款微酸甜蜜的禮盒，像這回大苑子直接能嚐到檸檬+草莓蛋糕，加上水果造型，吸睛又嚐鮮；以奶香著名的曲奇菓子，這回也端出了熟成檸檬酥的減糖微酸好滋味；以蝴蝶結造型糕點知名的林弎山，讓鳳梨酥與福結糕一同獻上新春祝福迎好年！

◎大苑子X犁茶品記聯名推出「莓好與檸」禮盒

圖／大苑子提供

大苑子，2025年春節特別與台中百年餅店「犁記」的新品牌「犁茶品記」合作，推出「莓好與檸」的水果風味蛋糕禮盒，草莓蛋糕和檸檬蛋糕分別製作成水果的造型，不僅好吃造型更是超級可愛！

圖／大苑子提供

「莓好與檸」的水果風味蛋糕禮盒，即日起至大苑子門市購買能享有現場直購價格480元，或購買任一飲品可享優惠加購價格458元/盒。

◎鴻鼎菓子金質獎肯定「秘醬熟成檸檬酥」

圖／鴻鼎菓子提供

台中在地伴禮的鴻鼎菓子，除了以奶香完勝的曲奇菓子著名，成為質感的伴手禮店家，目前於台中南屯、豐原及清水休息站皆有駐點。

推薦上市後迅速熱銷5萬顆、榮獲2024百大糕餅伴手禮最高榮譽金質獎的「秘醬熟成檸檬酥」，是一款令人印象深刻的新滋味，以無籽、香水、四季等三種台灣在地特選青檸調配，經過獨家秘製減糖熟成，一口咬下風味濃郁，讓人忍不住一嚐再嚐。

圖／鴻鼎菓子提供

◎蛇年送林弎山「鳳梨酥及福結糕」，蝴蝶結雙福迎新春

圖／林弎山提供

傳承閩南百年製餅工藝的全新蝴蝶結造型糕點品牌「林弎山」，新年推出雙福獻禮：採用紅土鹹蛋黃製作的窨花鳳凰酥，及與堅持傳統漢餅聞名的「喜豐香1985」聯名的「福結糕」，雙福獻禮特價480元/盒。

林弎山鳳梨酥是採用新鮮的台灣鳳梨和古早味釀製的冬瓜糖完美經典結合，目前繁花鳳梨酥、飛花鳳梨酥、雙花鳳梨酥等搭配。即日起至2/5可於台北京站B3與新竹巨城4樓購買，同時也可於林弎山官網訂購。