年前省錢好康！ 5大手搖飲料「買一送一」限時優惠 COMEBUY、康青龍、Mr.Wish同推「金桔飲」喝了大吉大利

年前省錢好康快追！ 手搖飲料「買一送一」限時優惠喝起來，除了CoCo限時一日草莓飲、可不可熟成紅茶推雲蓋系列優惠，恰恰好的是，COMEBUY、康青龍、Mr.Wish都同推「金桔系列」，讓大家喝了大吉大利過好年！

◎CoCo都可

CoCo今（1/22）推出好友日優惠，「大杯莓莓派對第2杯0元」優惠，只要透過官方LINE領券或在你訂線上平台預訂，就可享有大杯「莓莓派對」買一送一，每人可領2張券，甜度冰塊也可自行選擇，限於都可訂線上點單平台。

圖／CoCo都可提供

◎可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶即日起至1/27，到門市出示可不可熟成俱樂部會員條碼，購買「指定雲蓋系列(L)」任一杯，即贈送「指定單品茶(L)」，爽喝會員限定「指定飲品買1送1」優惠，品項包含雲蓋熟成、雲蓋胭脂、雲蓋麗春、雲蓋春芽共4款雲蓋系列飲；單品茶也有熟成紅茶、胭脂紅茶、麗春紅茶、春芽綠茶任選。限門市購買，每人每筆限購2組。

圖／可不可熟成紅茶提供

◎康青龍

康青龍在寒冬季節推出了兩款冬季限定新品「蜜柚金萱」、「蜜柚吉嶺」，以優質柚子製成的蜜柚醬為特色，並搭配熱銷金萱茶和大吉嶺紅茶，帶來清新果香的口感。

即日起至1/23限定龍來訂線上點餐，每人可領2張券，領券即享「蜜柚吉嶺買一送一」優惠，可兌換至2/10止；於2/3前龍來訂消費滿199元更可獲得30元折扣！

圖／康青龍提供

◎Mr.Wish

Mr.Wish即日起至1/28，於Uber Eats平台祭出「大橘大荔」系列飲品優惠，下單可享大橘紅茶、荔枝紅茶「大杯同品項買一送一」，每單每品項限購5組；門市加推單筆消費不限金額送「蛇來蛇去」春聯1張，數量有限、送完為止。

圖／Mr. Wish提供

◎COMEBUY

COMEBUY於農曆年前1/23、1/24限時兩天優惠，到全台門市指定購買大杯「超桔霸氣飲」，即可享買一送一優惠，每人單筆限購1組，各店每日限量100組，數量有限，售完為止。