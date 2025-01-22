八曜和茶「必喝榜TOP 5」出爐！熱銷純茶、果茶大點名 還有這杯「最強奶茶」強勢回歸
八曜和茶必喝榜！手搖飲界流量新星「八曜和茶」近期公布「優秀賞 人氣TOP 5」，從奶茶、果茶到純茶統統榜上有名，選擇困難者直接照著點絕對不踩雷！
話題手搖飲店「八曜和茶」自北上開店後即掀起一波波熱議，最新更公布了「人氣飲品TOP 5」，一掃你的選擇困難症。
八曜【TOP 5】浪煎龍片504
八曜和茶獨家浪煎製法，喝得到和風淡茶香氣，重新定義綠茶風味，喜愛茶香者最推。
八曜【TOP 4】308炙燒濃乳
焦烤蕎麥搭配焙煎厚奶精粉，入口即有撲鼻黑糖香，甘甜味點出濃醇乳香。
八曜【TOP 3】和風308
喜歡穀香點這杯！八曜和茶獨門穀麥方與黃金焦烤蕎麥的組合，自然香氣打造最經典的順口滋味。
八曜【TOP 2】柚香覺醒307
超熱銷的清爽系代表，307輕焙烏龍和葡萄柚結合，陣陣果香與絲滑茶感，果茶控絕對一喝愛上。
八曜【TOP 1】406極韻白奶茶
奶茶界神品！以舞伎406紅茶搭配燕麥奶、日式焙煎奶精粉，打造新式精品奶茶，不飲用鮮乳的族群也能大口喝。
值得注意的是，八曜和茶各門市1/28除夕當日營業時間有異動，其餘新春期間預計為正常營業，更多詳情可見粉專。
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