拜年送禮要吸睛！這些「超商特色禮盒」讓你大受歡迎

拜年送禮一定要體面，如果來不及提前準備，超商就能買到獨特又吸睛的好禮，讓大人小孩都心花開。

過年就是要搏個好彩頭，7-ELEVEN推出的「發發發開運麻將餅乾禮盒」，包裝印有中、發、白等趣味麻將設計，搭配甜甜棉花糖與煎餅組合，寓意新年一路發，每盒售價388元。有趣的是，7-ELEVEN還獨家推出開運麻將外型設計的「旺寶濕紙巾」，拜年走春隨身攜帶讓好運跟著走。

7-ELEVEN另一款「OPEN!蛇年戳戳樂開運禮盒」，是金蛇年獨賣商品，除了有4種不同的精選零食、內附50元7-ELEVEN商品卡，還有機會抽到最高200元商品卡，可說是過年同樂氣氛組，售價399元。

OKmart獨家推出的「尚野家1億円大片鱈魚香片燒－柴魚風味」與「正合味大片鱈魚燒」，以鱈魚為基底，製成大片鱈魚香片，外型酷似1億元巨鈔超級搶眼，象徵財運滾滾來，售價皆為120元；另有「卡滋爆米花趣味扭蛋機」，內含多種口味的爆米花，搭配趣味扭蛋設計，為春節聚會增添互動樂趣，售價399元。

全家便利商店集結蛋捲餅乾、零食糖果、肖像周邊、時令鮮果、堅果補品等超過200款禮盒，首推Let’s Café與日本No.1泡芙「beard papa’s 鬍子爺爺」獨家聯名的「咖啡濃餡卡士達蛋捲禮盒」 ，結合各自經典代表風味，售價439元；另有「Let’s Café濾掛咖啡禮盒」（售價399元）、「私品茶巡禮綜合禮盒」（售價790元）等獨家禮盒。

蛋捲向來是超商春節禮盒的暢銷經典款之一，萊爾富推出「喜年來原味蛋捲來富禮盒」，售價299元；還有日本知名禮盒品牌紅帽子系列的藍盒禮盒（售價499元）與紅盒禮盒（售價799元）。

●附註：商品實際販售狀況以各門市現場為主。