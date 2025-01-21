全家霜淇淋19元！限時5天 還有「11元仙女紅茶」下殺27折，這日起「霜淇淋第2件5元」優惠到年初五

全家便利商店「FUN心取」優惠來了！1/22至1/26，到全家取件出示會員條碼或報手機號即可獲得「11元熱仙女紅茶（原價40元）」或消費者最愛的不限口味「19元霜淇淋（原價49元）」優惠券2擇1，限量15萬組，每人單筆交易限贈5張。

全家便利商店攜手不二家聯名推出「草莓牛奶霜淇淋」於1/20開賣。圖／全家便利商店提供

值得注意的是，兌換的霜淇淋優惠券不包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋，限49元霜淇淋適用，兌換期間為1/22至1/29。另，1/25至2/2，還有會員限定「霜淇淋第2件5元」的優惠活動，阿芙佳朵、喝的霜淇淋也適用喔。

全家便利商店「喝的霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店 FUN心取活動資訊

活動期間：2025/1/22～1/26

優惠內容：活動期間至全家取貨出示會員條碼或報手機號碼，完成包裹取件即贈「11元熱仙女紅茶」或「19元霜淇淋」優惠券2擇1

兌換期間：2025/1/22～1/29

注意事項：數量有限、送完為止；相關活動內容以全家公告為準