全家霜淇淋19元！限時5天 還有「11元仙女紅茶」下殺27折，這日起「霜淇淋第2件5元」優惠到年初五
全家便利商店「FUN心取」優惠來了！1/22至1/26，到全家取件出示會員條碼或報手機號即可獲得「11元熱仙女紅茶（原價40元）」或消費者最愛的不限口味「19元霜淇淋（原價49元）」優惠券2擇1，限量15萬組，每人單筆交易限贈5張。
值得注意的是，兌換的霜淇淋優惠券不包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋，限49元霜淇淋適用，兌換期間為1/22至1/29。另，1/25至2/2，還有會員限定「霜淇淋第2件5元」的優惠活動，阿芙佳朵、喝的霜淇淋也適用喔。
全家便利商店 FUN心取活動資訊
活動期間：2025/1/22～1/26
優惠內容：活動期間至全家取貨出示會員條碼或報手機號碼，完成包裹取件即贈「11元熱仙女紅茶」或「19元霜淇淋」優惠券2擇1
兌換期間：2025/1/22～1/29
注意事項：數量有限、送完為止；相關活動內容以全家公告為準
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