財神廟加持過的手搖杯！馬祖新村「黃金萬兩金杯」浮誇登場 超閃「厚乳烏龍+流金車輪餅」堪稱最強招財拍檔

這款金杯超奢華！知名手搖飲「馬祖新村」迎新年出新招，在推出新飲品與新口味車輪餅的同時，加碼換裝「黃金萬兩加持金杯」，金光閃閃的外型堪稱2025最亮眼手搖杯都不為過。

圖／大江國際購物中心粉專

圖／馬祖新村提供

連鎖名店「馬祖新村」最新飲品與車輪餅開賣，新品「茶裡萬金厚乳烏龍」能一次喝到清香烏龍茶、厚實鮮奶油、Q彈微脆蕎麥金粿，不論是奶茶控還是咀嚼控都能一網打盡；而新口味「奶黃流金車輪餅」則強勢回歸，包入古早味奶油與爆漿奶黃湯圓，鹹甜奶香一口吃，爆餡小點心吃一口就好幸福。

圖／大江國際購物中心粉專

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除了美味新品外，馬祖新村更換上經桃園大溪財神廟加持的新裝「黃金萬兩加持金杯」，用奢華浮誇的金杯祝福每位顧客新年都能財運UP！