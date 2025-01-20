快訊

大批國人海外過年…去這國都不打流感疫苗 醫示警：當地死亡驟增

被TikTok帳號傳「接吻深偽影片」 柯建銘、吳思瑤提告國安法等罪

藝人李威現身！第三度到案作證不發一語 精舍虐殺命案已羈押4人

財神廟加持過的手搖杯！馬祖新村「黃金萬兩金杯」浮誇登場 超閃「厚乳烏龍+流金車輪餅」堪稱最強招財拍檔

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大江國際購物中心粉專
圖／大江國際購物中心粉專

這款金杯超奢華！知名手搖飲「馬祖新村」迎新年出新招，在推出新飲品與新口味車輪餅的同時，加碼換裝「黃金萬兩加持金杯」，金光閃閃的外型堪稱2025最亮眼手搖杯都不為過。

圖／大江國際購物中心粉專
圖／大江國際購物中心粉專

圖／馬祖新村提供
圖／馬祖新村提供

連鎖名店「馬祖新村」最新飲品與車輪餅開賣，新品「茶裡萬金厚乳烏龍」能一次喝到清香烏龍茶、厚實鮮奶油、Q彈微脆蕎麥金粿，不論是奶茶控還是咀嚼控都能一網打盡；而新口味「奶黃流金車輪餅」則強勢回歸，包入古早味奶油與爆漿奶黃湯圓，鹹甜奶香一口吃，爆餡小點心吃一口就好幸福。

圖／大江國際購物中心粉專
圖／大江國際購物中心粉專

圖／大江國際購物中心粉專
圖／大江國際購物中心粉專

除了美味新品外，馬祖新村更換上經桃園大溪財神廟加持的新裝「黃金萬兩加持金杯」，用奢華浮誇的金杯祝福每位顧客新年都能財運UP！

圖／大江國際購物中心粉專
圖／大江國際購物中心粉專

編輯推薦

古早味 奶茶 手搖 湯圓 甜點 馬祖

相關新聞

財神廟加持過的手搖杯！馬祖新村「黃金萬兩金杯」浮誇登場 超閃「厚乳烏龍+流金車輪餅」堪稱最強招財拍檔

這款金杯超奢華！知名手搖飲「馬祖新村」迎新年出新招，在推出新飲品與新口味車輪餅的同時，加碼換裝「黃金萬兩加持金杯」，金光閃閃...

這兩天「星巴克買1送1」！限時優惠喝　星冰樂系列、新品那堤都能點

星巴克買一送一！星巴克再度於1/20、1/21兩日間推出「擁抱溫暖 好友分享日」活動，活動日...

小朋友會瘋掉！31冰淇淋攜手「湯姆貓與傑利鼠」！新年限定甜點系列登場

31冰淇淋首次與經典卡通角色「湯姆貓與傑利鼠」聯名，推出新年限定的「新年特別組合 湯姆貓與傑利鼠」與「新年快樂小夥伴 湯姆貓與傑利鼠」，自2025年1月17日正式上市！新年特別組合包含買8球冰淇淋送1球的超值優惠，搭配專屬聯名設計的紙盒與獨家撲克牌，為家中聚會增添趣味與甜蜜。不僅如此，湯姆貓與傑利鼠還換上迎接蛇年的造型服飾，趣味設計成為今年必備的年節話題！

手搖控的最愛秀出來！ 神人自製「台灣手搖杯排行榜」 全台Threads小編跪求：好想參加

全台手搖飲料店參戰了！ 神人自製「台灣手搖杯排行榜」 小編跪求：窩也好想參加

超狂開幕送免費飲料！ 最美人氣手搖「青山」插旗府中站 連4天優惠開跑

最美人氣手搖「青山 」正式插旗新北板橋區！ 1/18新店開幕大方請大家喝飲料，限時一日來店可「免費領取1杯」指定飲品、「第2杯起5折」，接著於1/19至1/21再祭出「全品項73折」，愛嘗鮮的饕客快來

春節限定買一送一！ 「日出茶太」這樣點 送趣味提袋

春節腳步愈來愈近，日出茶太宣布，自1月20日起推出好禮活動，活動期間購買「芋見泥」、「獨．太極」、「奶．醇厚」、「奶．特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。