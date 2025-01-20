財神廟加持過的手搖杯！馬祖新村「黃金萬兩金杯」浮誇登場 超閃「厚乳烏龍+流金車輪餅」堪稱最強招財拍檔
這款金杯超奢華！知名手搖飲「馬祖新村」迎新年出新招，在推出新飲品與新口味車輪餅的同時，加碼換裝「黃金萬兩加持金杯」，金光閃閃的外型堪稱2025最亮眼手搖杯都不為過。
連鎖名店「馬祖新村」最新飲品與車輪餅開賣，新品「茶裡萬金厚乳烏龍」能一次喝到清香烏龍茶、厚實鮮奶油、Q彈微脆蕎麥金粿，不論是奶茶控還是咀嚼控都能一網打盡；而新口味「奶黃流金車輪餅」則強勢回歸，包入古早味奶油與爆漿奶黃湯圓，鹹甜奶香一口吃，爆餡小點心吃一口就好幸福。
除了美味新品外，馬祖新村更換上經桃園大溪財神廟加持的新裝「黃金萬兩加持金杯」，用奢華浮誇的金杯祝福每位顧客新年都能財運UP！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言