這兩天「星巴克買1送1」！限時優惠喝 星冰樂系列、新品那堤都能點
星巴克買一送一！星巴克再度於1/20、1/21兩日間推出「擁抱溫暖 好友分享日」活動，活動日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買1送1優惠。
本次活動優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
星巴克 擁抱溫暖好友分享日
優惠日期：2025/1/20～1/21
活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待
注意事項：詳見官網
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