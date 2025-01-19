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這兩天「星巴克買1送1」！限時優惠喝　星冰樂系列、新品那堤都能點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
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星巴克買一送一！星巴克再度於1/20、1/21兩日間推出「擁抱溫暖 好友分享日」活動，活動日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買1送1優惠。

本次活動優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

圖／星巴克提供
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星巴克 擁抱溫暖好友分享日

優惠日期：2025/1/20～1/21

活動內容：11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

注意事項：詳見官網

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咖啡 星冰樂 星巴克 買一送一

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