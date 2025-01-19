這兩天「星巴克買1送1」！限時優惠喝　星冰樂系列、新品那堤都能點

31冰淇淋首次與經典卡通角色「湯姆貓與傑利鼠」聯名，推出新年限定的「新年特別組合 湯姆貓與傑利鼠」與「新年快樂小夥伴 湯姆貓與傑利鼠」，自2025年1月17日正式上市！新年特別組合包含買8球冰淇淋送1球的超值優惠，搭配專屬聯名設計的紙盒與獨家撲克牌，為家中聚會增添趣味與甜蜜。不僅如此，湯姆貓與傑利鼠還換上迎接蛇年的造型服飾，趣味設計成為今年必備的年節話題！

2025-01-18 13:03