手搖控的最愛秀出來！ 神人自製「台灣手搖杯排行榜」 全台Threads小編跪求：好想參加

手搖控們快來秀出自己最愛！ 喜歡喝哪一款手搖飲料，忍不住想跟大家分享一定要看看這個酷東西，近日udn小編於Threads(脆)社群平台發現一位神人的新創作「台灣手搖杯排名 Tier List Maker」，讓大家輕輕鬆鬆就能秀出自己的心頭好，作者一釋出網站功能後，不意外地，立刻吸引各家飲料店小編朝聖，紛紛表示「好想參加！」

圖／翻攝Threads@brian_lucy_891110

簡單說明網友brian_lucy_891110特製的「台灣手搖杯排名」操作方式，進入網頁後，中間一條條的色塊是排行榜賽道，下面呈現一系列的手搖飲料店圖片，則是作者一一上傳釘選的LOGO圖檔，使用者可以直接把下方喜歡的飲料店圖片拖曳至上方的排行榜表格作排列，輕鬆就作出自己喜歡的手搖杯排行榜，還能下載儲存成圖片，進而與大家分享！

這款小工具，設計簡潔易懂，並且可彈性操作，不僅可以變換背景色塊、更換排行榜名稱及排序、還可以自行上傳想要編排的店家Logo圖片，也就是說想要變成「飲料排行榜」、「美食排行榜」、「夜市排行榜」等等，自己的最愛可以自己排哦！

圖／翻攝Threads@brian_lucy_891110

版主釋出的排行榜小工具一上線立刻變成流量密碼衝破10萬觀看，並且召喚了全台手搖飲料店小編來朝聖留言，八曜和茶說「謝謝版主送的SS級卡牌」、再睡5分鐘說「來喝看看我們的開心果新品！相信泥會給出SS級評價ㄉ」、拾覺說「我連評價都無法」、鬍子茶說「哇第一次看到自己有被提到，不過竟然是D我要哭了」、北回木瓜牛奶說「賣木瓜牛奶的可以參戰嗎？」，佛心版主後續幾乎一一都將各家手搖飲料店圖上傳更新，讓大家免費玩！