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小朋友會瘋掉！31冰淇淋攜手「湯姆貓與傑利鼠」！新年限定甜點系列登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
取自31冰淇淋官網或臉書粉專
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31冰淇淋首次與經典卡通角色「湯姆貓與傑利鼠」聯名，推出新年限定的「新年特別組合 湯姆貓與傑利鼠」與「新年快樂小夥伴 湯姆貓與傑利鼠」，自2025年1月17日正式上市！新年特別組合包含買8球冰淇淋送1球的超值優惠，搭配專屬聯名設計的紙盒與獨家撲克牌，為家中聚會增添趣味與甜蜜。不僅如此，湯姆貓與傑利鼠還換上迎接蛇年的造型服飾，趣味設計成為今年必備的年節話題！

取自31冰淇淋官網或臉書粉專
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除了外帶組合，31冰淇淋還推出「新年快樂小夥伴 湯姆貓與傑利鼠」，將冰淇淋化身為湯姆與傑利的角色造型，搭配鮮奶油與巧克力米，生動可愛。這款甜點更附上插牌設計，呈現出互動感十足的場景，售價僅140元，讓大家在甜點中找到滿滿的童年回憶與新年祝福。無論是與家人共享還是朋友聚會，這次聯名系列都是最佳選擇，一定要把握機會了！

取自31冰淇淋官網或臉書粉專
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此外，日本31冰淇淋也同步推出聯名活動，帶來「ハッピーフレンズ トムとジェリー」系列。購買聯名商品即可獲得限量原創貼紙組，每組含兩款隨機貼紙，總量限量3萬套。這些貼紙設計充滿湯姆與傑利的經典元素，吸引大批粉絲爭相收藏。台日同步掀起的聯名熱潮，勢必讓「湯姆貓與傑利鼠」的冰淇淋甜點成為新年不可錯過的話題！

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