超狂開幕送免費飲料！ 最美人氣手搖「青山」插旗府中站 連4天優惠開跑

最美人氣手搖「青山 」正式插旗新北板橋區！ 1/18新店開幕大方請大家喝飲料，限時一日來店可「免費領取1杯」指定飲品、「第2杯起5折」，接著於1/19至1/21再祭出「全品項73折」，愛嘗鮮的饕客快來試一試！

圖／青山提供

質感手搖店「青山-青茶專業製作」，有「青茶界的天花板」美名，自去年九月起至今，不到半年內陸續於台北車水馬龍的東區、觀光熱點通化夜市、熱門逛街聖地中山站，陸續開張了三間門市，第四間門市「青山 板橋府中店」即日起正式插旗府中商圈。

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歡慶青山新店開幕，1/18當日來店可免費領取1杯大杯飲品：「冬青/桂花玄米茶/天蟬那堤」三選一(每人限領一杯)，第二杯(起)購買任意飲品，皆享「5折優惠」(每人限購5杯)；另，1/19～1/21連續3天，再祭出「全品項73折」(每人限購5杯)，以上活動限來店購買，線上預訂/外送不適用。

圖／青山提供

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青山 青茶專業製作

板橋府中店：新北市板橋區中山路一段102-1號