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50杯飲料送完為止！ 知名飲料店慘淪「假行銷幫兇」 怒揭內幕：詐騙集團請喝飲料

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣臉書
圖／翻攝雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣臉書

一不小心慘淪詐騙幫手！ 台南知名手搖飲料店「雪克奶奶」近日公開遭遇詐騙事件，指出日前他們收到一家公司提出合作行銷活動的邀約，對方聲稱會預先支付50杯飲料費用，只要店家擺放抽獎活動QR碼，顧客掃描後就可免費兌換飲料，沒想到，不少消費者卻向他們反映是詐騙，驚呼不小心成為詐騙幫手，現已報警外，還順勢推出限量50杯免費喝，打算讓詐騙集團請喝飲料！

店家執行了這項邀約合作方案之後，透過MyGoPen真人客服協助查證，確定這是一起以飲料店為幌子的詐騙手法，詐騙集團利用店家的信任及客流，透過行銷活動吸引顧客加入LINE群組，再以各種手法詐騙他們金錢。

圖／翻攝雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣臉書
圖／翻攝雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣臉書

店家在發現後迅速採取行動，不僅撤下原先活動，還將預先收到的50杯飲料費用視為詐騙賠償，推出「限量50杯免費」活動，幽默地表示「是詐騙集團請客」，讓消費者可以免費領取店家特調人氣飲品。

受到此事件影響，店家的Google評論被刷負評，進而擔憂是否詐騙集團使用店家的收款帳戶進行非法活動，因此也決定報警處理。

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