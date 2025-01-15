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冬季新飲品買一送一！ 康青龍x柏靈頓熊「蜜柚系」、Mr. Wish「大橘大荔」、先喝道「草莓夢境」療癒必喝

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／Mr. Wish、先喝道、康青龍提供
圖／Mr. Wish、先喝道、康青龍提供

手搖飲料新品&最愛好康來了！ 康青龍為寒冬推出蜜柚系暖心手搖，並聯名柏靈頓熊推出Q萌手搖杯、Mr. Wish以椪柑與荔枝為靈感為新年打造吉祥手搖飲、先喝道則祭出全新夢幻草莓夢境系列。最棒都是都有「買一送一」手刀快追！

◎康青龍

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

康青龍在寒冬季節推出了兩款冬季限定新品「蜜柚金萱」、「蜜柚吉嶺」，以優質柚子製成的蜜柚醬為特色，並搭配熱銷金萱茶和大吉嶺紅茶，帶來清新果香的口感，兩款新品皆不額外加糖，搭配Q彈珍珠，入口的瞬間即感受到甜蜜的滋味。迎接新品，1/16至1/23限定龍來訂線上點餐，領券即享「蜜柚吉嶺」買一送一優惠，消費滿199元更可獲得30元折扣！

粉絲不容錯過！康青龍也推出了與「柏靈頓：熊熊去秘魯」聯名限定紙杯，1/23至2/3止，粉絲們還有機會參加指定貼文抽獎活動，獲得行李吊牌限量週邊商品。

◎Mr. Wish

圖／Mr. Wish提供
圖／Mr. Wish提供

Mr. Wish 以「大橘紅茶」和「荔枝紅茶」新品回歸，特別引進椪柑和荔枝為靈感，搭配紅茶，打造清爽甘甜的果香茶飲。此外，只要在指定平台消費，單筆不限金額即贈即可獲得Mr. Wish限量「蛇來蛇去」春聯。

此外，同步加碼推出1/15至1/28，於Ubereat平台，訂購「大橘紅茶(L)、荔枝紅茶(L)」皆可享有買一送一，但每單每個優惠品項限量購買5組。

◎先喝道

圖／先喝道提供
圖／先喝道提供

先喝道將於1/17出全新夢幻系列「草莓夢境」，包含「草莓雪酪」和「草莓奶昔」兩款草莓風味飲品。兩款新品結合了傳統製法與創意調配，口感綿密細緻，每一口都能品味到草莓的甜美和茶的清新。

另外，慶祝新品上市，1/17限時一日推出「草莓夢境系列買一送一」搶先體驗，讓消費者新年初始體驗夢幻草莓盛宴，限定門市自取，歡迎粉絲們前來品嚐。

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先喝道 康青龍 買一送一

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