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揪手搖控開喝！珍煮丹「不雷紅茶拿鐵」領軍 超強「黑糖布蕾+經典4飲品」必點 還有CoCo「QQ鮮奶茶」買1送1要衝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／珍煮丹、CoCo都可提供
圖／珍煮丹、CoCo都可提供

諧音梗新品來了！手搖界的黑糖珍珠霸主「珍煮丹」新系列開賣，全新推出「布蕾飲品」，在紅茶拿鐵、黑糖珍珠鮮奶等夯品中升級加入整個黑糖布蕾，喝起來口感更豐富，怎麼點都不雷！

圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

被許多韓團打卡的手搖名店「珍煮丹」最新推出「布蕾系列」飲品，經點飲品搭配香濃滑順的黑糖布蕾，既是飲料也像甜點，午茶時刻喝上一杯就好滿足。本次布蕾系列由「不雷紅茶拿鐵​」領軍，帶著「不雷黑糖珍珠鮮奶​」、「不雷烏龍拿鐵​」和「不雷千禧紅茶」強勢登場，喜歡多層次咀嚼感就點「不雷黑糖珍珠鮮奶​」，若想重溫復刻紅茶與布丁口感則推薦「不雷千禧紅茶​」，四款統統好喝不踩雷。

圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

而另一連鎖手搖「CoCo都可」迎來1/15好友日，本週推出「QQ鮮奶茶(L)」買一送一，活動期間使用「CoCo都可訂」線上點單，憑券即享優惠，甜度與溫度可自選，能夠一次喝到Q彈芋圓、地瓜圓及絲滑鮮奶茶。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

圖／CoCo都可提供
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CoCo 奶茶 布丁 手搖 拿鐵 珍煮丹 買一送一

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