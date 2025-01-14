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蛋黃酥名店「不二坊」春節營業時間出爐！彰化另一間「人氣糕餅舖」快閃台北 獨家「綠豆椪」少量現貨必搶
蛋黃酥排隊名店「不二坊」今(14)日貼出春節營業公告，原公休日1/27改為正常營業，農曆春節期間1/28至2/4公休，2/5起恢復正常營業，春節想買蛋黃酥送禮建議提早備好。
而同為彰化伴手禮好店的「林記糕餅舖」則自即日起至1/26快閃台北，落腳台北統一時代百貨B2，特別推出優惠活動，像是凡預購春節禮盒不限消費金額即贈「招柴紅包袋」，還有快閃店限定戳戳樂，最大獎為訂單折價總金額1/2（限折2000元），數量有限、戳完為止。另，1/17至1/19，在內湖昇恒昌旗艦店1F設置快閃販售蛋黃酥與少量綠豆椪，不僅有禮盒，還能購買單入綠豆椪，一人獨享無負擔。
至於春節營業情況，「林記糕餅舖」彰化店鋪於週日1/19、1/26 14:00-19:00營業，除夕前一天1/27為10:00-19:00、除夕當天1/28則是9:00-13:00（售完為止）。
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