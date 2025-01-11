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最美手搖店「青山」進駐中山區！ 限時1日3款飲品「全天免費送」、連3天「全品項73折」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／青山提供
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IG人氣手搖飲「青山 」開進中山區了！ 1/11新店開幕大方請大家喝飲料，限時1日來店可「免費領取1杯」指定飲品、「第2杯起5折」，接著於1/12至1/14再祭出「全品項73折」，愛逛街的民眾一定要追！

圖／青山提供
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簡約質感手搖店「青山-青茶專業製作」，號稱「青茶天花板」，自去年九月起至今，不到半年內陸續於台北車水馬龍的東區、觀光熱點通化夜市、新北板橋府中商圈，陸續開張了三間門市，第四間門市「青山 中山南西店」今(1/11)正式插旗台北熱門逛街聖地中山站。

圖／青山提供
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歡慶青山 中山南西店開幕，1/11當日來店可免費領取1杯大杯飲品：「冬青/桂花玄米茶/天蟬那堤」三選一(每人限領一杯)，第二杯(起)購買任意飲品，皆享「5折優惠」(每人限購5杯)；另，1/12～1/14連續3天，再祭出「全品項73折」(每人限購5杯)，以上活動限來店購買，線上預訂/外送不適用。

圖／青山提供
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青山 青茶專業製作

中山南西店：台北市中山區中山北路一段140巷13號

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