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慶祝翰林茶館加入六角國際！ 「日出茶太、春上布丁蛋糕」4大品牌 連三天買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

慶賀珍奶強強聯手！ 台灣經典國宴珍奶創始品牌「翰林茶館」攜手「六角國際」展開新篇章，將於1/10至1/12限時三天，六角旗下4大品牌—「日出茶太」、「春上布丁蛋糕」、「英格莉莉」、「烘焙密碼」同步祭出三天限定買一送一優惠，讓粉絲們共享喜悅一同開吃。

圖／六角國際提供
圖／六角國際提供

在台擁有40家門市、有國宴珍奶始祖之稱的「翰林茶館」，選用高品質茶葉創造經典茶飲、茶藝館與茶食餐廳，十分具有台灣手搖茶飲的影響力，最新攜手「六角國際」，透過資源整合增強雙方品牌的市場競爭力，致力提升台灣手搖茶飲的國際影響力。

圖／翻攝翰林茶館粉絲頁
圖／翻攝翰林茶館粉絲頁

歡慶六角國際添超強生力軍，自2025/1/10起至1/12，凡於「翰林茶館」消費不限金額，即可憑發票至六角集團旗下各品牌可享指定品項買一送一的超值限定優惠。

圖／日出茶太提供
圖／日出茶太提供

優惠內容包含，「日出茶太」購買「太極111」，即贈「厚茶拿鐵爆米花」乙份；「春上布丁蛋糕」購買任一口味蛋糕，即贈「原味蛋糕」乙顆；「英格莉莉」消費任一份「英式早午餐」，即贈「粉撲鬆餅」乙份；「烘焙密碼」購買「鹽可頌」，即贈相同品項乙顆(以上每店每日數量有限，送完為止)。

圖／春上布丁蛋糕提供
圖／春上布丁蛋糕提供

英格莉莉粉撲鬆餅。圖／英格莉莉提供
英格莉莉粉撲鬆餅。圖／英格莉莉提供

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日出茶太 珍奶 茶館 蛋糕 買一送一

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