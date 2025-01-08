星巴克又有買一送一！限時9小時 搶喝大杯星冰樂、升級版抹茶那堤
星巴克買1送1又來了！繼星巴克1/6限定好友分享日後，第二波「國際感謝日」買一送一活動將於1/10展開，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。
本次買一送一同樣包含星冰樂系列，也可選擇嘗鮮開喝升級版「奶香抹茶那堤」或「維也納風奶香那堤」，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
星巴克 國際感謝日
優惠日：2025/1/10 11:00-20:00
活動內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待
更多詳細規則依星巴克公告為準
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