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星巴克又有買一送一！限時9小時 搶喝大杯星冰樂、升級版抹茶那堤

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克買1送1又來了！繼星巴克1/6限定好友分享日後，第二波「國際感謝日」買一送一活動將於1/10展開，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。

本次買一送一同樣包含星冰樂系列，也可選擇嘗鮮開喝升級版「奶香抹茶那堤」或「維也納風奶香那堤」，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上冰熱、口味皆一致的飲料，即享「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克 國際感謝日

優惠日：2025/1/10 11:00-20:00

活動內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

更多詳細規則依星巴克公告為準

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咖啡 抹茶 星冰樂 星巴克 買一送一

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