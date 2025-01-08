珍奶買1送1！CoCo「冬日必喝珍奶」第二杯0元 大杯珍奶、莓果系手搖買一送一到月底
珍奶買一送一！連鎖手搖飲「CoCo都可」1/8一日限定「珍奶第二杯0元」登場，活動當日使用都可訂線上點餐，憑券可享「冬韻擂焙珍奶(L)」第二杯0元，每人可領兩張券，甜度、溫度可自由選。優惠品項數量有限，售完為止。
除了一日優惠外，「CoCo都可」攜手外送平台foodpanda推出「同品項買一送一」，優惠飲品有阿薩姆奶茶(L)及芒裡偷閒奇亞籽(L)，活動優惠到2/4；另有與外送平台Ubereats合推的「珍珠奶茶(L)、莓莓派對(L)」買一送一，優惠期間即日起至1/28，免出門也能優惠開喝珍奶。
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