蜂蜜蛋糕用喝的！ 迷客夏4大「蜂蜜系新飲品」登場 咀嚼控全新配料、「蜂蜜杯套」超吸睛

為冷冷的冬天注入一股甜蜜溫暖！ 迷客夏全新推出「就是蜂蜜」系列，搭配廣受網友歡迎的娜杯紅茶，特調出4款不同調性的「蜂蜜系列」新飲品，讓創意甜點也能變身用喝的手搖飲料，再為咀嚼控推出「蜂蜜黑糖粉粿」全新配料，以及超吸睛「蜂蜜杯套」，讓大家喝得到甜蜜還能帶著走！

圖／迷客夏提供

迷客夏「就是蜂蜜」系列飲品，杯杯含嚴選100%真．蜂蜜，並用龍眼蜜與百花蜜2種不同純蜜調製成4款特製飲品，「小孩愛吃 蜂蜜蛋糕」以超人氣娜杯紅茶與迷客夏綠光鮮奶為基底，加入門市獨家手作香甜奶油蜜，絲滑綿密的細膩層次如品嚐蜂蜜蛋糕。

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「就是蜂蜜 紅茶」由娜杯紅茶與100%純正龍眼蜜聯手，讓自然花香與迷人茶韻完美融合；「就是蜂蜜 拿鐵」由娜杯紅茶與綠光鮮奶融合龍眼蜜演繹一場三重協奏、「祕密的蜜蜜」精選福岡水之森特級玄米抹茶為基底，堅果穀香融合百花蜜，再加一點檸檬點綴，探索迷人的酸甜平衡。

圖／迷客夏提供

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更為咀嚼控推出全新全新配料「蜂蜜黑糖粉粿」，並且即日起購買「就是蜂蜜」任1飲品就可獲得超吸睛檔期限定「蜂蜜杯套」。另外，即日起至1月底，持悠遊卡消費全品項滿2杯，即贈「蛇年開運聯名紅包袋」；至3月底前，使用LINE Pay綁定指定信用卡買迷客夏，筆筆享最高LINE POINTS 10%回饋。快到迷客夏品嚐一場純正蜂蜜與高品質手作飲品完美結合！