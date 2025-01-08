50嵐全新飲品「重焙烏龍拿鐵」全台開賣了，濃郁茶香奶茶控必喝！

手搖飲王牌品牌「50嵐」的黃金烏龍茶向來是許多粉絲的最愛，其獨特的茶香和清爽回甘的滋味深受歡迎，現在50嵐推出了全新飲品「重焙烏龍拿鐵」， 選用全新茶葉透過焙火的技術，讓高山烏龍展現更優雅的韻味，口感更順口，冬天揪團來一杯吧！

圖／50嵐提供

這款飲品茶香細緻、味甘醇厚，口感很有質感，讓人一喝就愛上。 「重焙烏龍拿鐵」以口感為主的牛奶與茶的1:1調製，入口滑順醇厚，絕對會是烏龍茶愛好者的最愛。要特別的說明的是，「重焙烏龍拿鐵」先前僅在50嵐中區10間門市限定販售，現在全台50嵐門市均可買到了。

圖／50嵐提供

「重焙烏龍拿鐵」的價格部分，北部地區中杯為60元、大杯75元；中南部地區中杯50元、大杯65元，冷熱皆宜。此外不僅如此，50嵐還提供了超值優惠，全台門市皆可享「買五送一」的優惠。任選手搖飲皆可免費加料，如波霸、珍珠或椰果等，無需額外付費。50嵐「重焙烏龍拿鐵」已於即日起在全台門市正式開賣，烏龍茶控與奶茶控們千萬別錯過。