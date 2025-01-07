草莓控開吃！ Mister Donut「草莓飲買1送1」、大苑子限定「草莓鮮乳霜淇淋」、旭集推蜷尾家「雪藏草莓聖代」

草莓控光看就失心瘋了！ Mister Donut草莓季開跑帶來7款草莓藍莓甜甜圈還有草莓飲買1送1、大苑子人氣飲品莓好時光、莓好花漾限量開賣，還有門市限定「草莓鮮乳霜淇淋」一定要嚐、人氣Buffet「旭集 和食集錦」攜手知名甜品品牌「蜷尾家」推草莓系列新品，每一款都讓人好想吃吃看！

．Mister Donut草莓季 7款甜甜圈+草莓飲限定買一送一

雙色莓果波堤、草莓脆脆波堤、黑巧跳跳藍莓波堤。圖／Mister Donut提供

Mister Donut草莓季登場，以「雙莓饗宴」為主題打造7款充滿莓果香氣的新品，包含半邊各別裹上草莓及藍莓可可沾醬的「雙色莓果波堤」；撒上珍珠糖與乾燥草莓碎粒的「草莓脆脆波堤」；裹上酸甜藍莓可可沾醬並撒上可可跳跳糖的「黑巧跳跳藍莓波堤」也很驚艷！

哞~草莓牛奶。圖／Mister Donut提供

還有「藍莓優格歐菲香、蜜糖草莓波堤、3重草莓波堤及草莓棉花糖波堤」，更推出嘗鮮草莓飲品「哞~草莓牛奶、草莓伯爵果粒茶、草莓伯爵茶」。自即日起，門市更推出新品「甜甜圈買5送2、或買6送3」還有「草莓季飲品買一送一」限定優惠。

．大苑子草莓季 莓好時光、莓好花漾、草莓奶酪、草莓鮮乳霜淇淋限定上市

莓好時光、莓好花漾、莓好蜜朵朵、莓好戀奶酪。圖／大苑子提供

人氣手搖飲料大苑子推出冬季最受歡迎的草莓系列，推出莓好時光、莓好花漾、莓好蜜朵朵、莓好戀奶酪等四杯飲品，以及許慶良莓好鮮奶酪，要挑戰草莓控的味蕾。

許慶良莓好鮮奶酪。圖／大苑子提供

另外，於台北市的市府夢想店限定推出「草莓鮮乳霜淇淋」嚴選香甜多汁大湖鮮凍草莓與濃醇香特A級許慶良鮮乳打造，以及另一款「莓好樂園聖代」嚴選香甜多汁大湖鮮凍草莓製成的霜淇淋為基底，放上OREO和脆迪酥點綴，草莓片及滿滿的蜂蜜玉米脆片，口味層層交織滿滿幸福！

草莓鮮乳霜淇淋」、莓好樂園聖代。圖／大苑子提供

．旭集草莓季 聯手台南名店「蜷尾家」雪藏草莓聖代完、熟濃莓系列甜點

莓果芙蓮、抹茶莓姬福玉、迷你草莓泡芙、冬莓聖杯。圖／饗賓集團

人氣Buffet「旭集 和食集錦」攜手台南人氣甜點品牌「蜷尾家」，推出一系列粉紅浪漫聯名甜點，四款完熟濃莓系列點心上桌，首推以如雪般化口的奶霜為主體的「莓果芙蓮」；有著渾圓討喜外型的日式甜點「抹茶莓姬福玉」；粉紅巧克力帽點綴開心果粒，小巧可愛「迷你草莓泡芙」；還有將草莓、覆盆莓及檸檬熬煮層層堆疊的「冬莓聖杯」則是晚餐餐期限定推出。

雪藏草莓聖代。圖／饗賓集團

最吸引人的還有，此次聯名最亮點「雪藏草莓聖代」，搭配香草蜂蜜海綿蛋糕、玫瑰凍、酥脆波羅，將新鮮草莓與牛奶完美融合而成的草莓霜淇淋，交織出層層細膩口感，視覺味覺帶來雙效驚喜，讓人忍不住一口接一口。