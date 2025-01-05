草莓大福粉絲看過來！東京銀座人氣甜點「金田屋」首進駐台灣要開幕了
來自東京銀座的超人氣大福專賣店「金田屋」，以創新顛覆傳統的大福製作手法迅速席捲甜點界，即將於台北中山站赤峰街商圈開設海外首店，預計2月24日正式登場！金田屋的大福選用滋賀縣優質糯米製成外皮，包裹北海道白豆沙與鹹甜交織的奶油乳酪內餡，搭配當季新鮮水果，每一顆都宛如藝術品般精緻，令人食指大動。
與一般大福不同，金田屋將傳統大福進一步升級，採用平整化外型，並在表面以新鮮水果妝點，呈現出如藝術品般的視覺效果，成為年輕族群的打卡新寵。此外，金田屋更引進漂浮旋轉展示方式，讓大福在空中緩緩轉動，吸引無數路人駐足拍照，成為社群熱搜話題。除了經典水果款，每季還會推出限定口味，為消費者帶來與眾不同的驚喜體驗。
此次選址赤峰街，正是看準此地聚集許多追求創新與質感的甜點愛好者。金田屋大福不僅是一場味蕾的饗宴，更是一場視覺藝術的展演，勢必在台灣掀起新一波甜點熱潮。準備好打卡朝聖的甜點迷們，千萬別錯過這場令人期待的台北首秀！
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