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一口一顆停不下來！ 好市多神還原「東南亞甜點新品」 美味高CP值單顆只要16元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／聯合報系資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團
圖／聯合報系資料照、翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

美式賣場好市多（Costco）除了販售眾多生活用品及生鮮食品，也有自製生產的烘焙區，不時推出麵包、甜點等，近期有網友發現烘焙區出現一項點心「榛果可可夾餡甜甜圈」，近似她過往曾在菲律賓嚐到的傳統甜甜圈，驚訝好市多居然將它神還原上架，並許願能嚐到更多夾心口味！

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出「烘焙區新出了我愛的新品，在菲律賓時超喜歡吃的傳統甜甜圈，麵皮鬆軟、內餡包果醬，好市多完全把它還原出來了！」並點出「唯一的小缺點是只有巧克力口味，但巧克力不是很廉價的味道是榛果巧克力，覺得蠻耐吃的」讓她一口一顆停不下，一下子就吃了四個。

圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團
圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團

從原PO上傳照片「榛果可可夾餡甜甜圈」的外盒標式來看，目前一盒裡面大約有16顆甜甜圈，售價為259元，單顆只要16元的美味高CP值點心，讓她直呼「真的好划算，真的可以買爆」，並許願好市多之後能把卡士達/草莓/巧克力/芋泥口味，通通作出來！

新品分享文章一出，有吃過的人表示「這個真的好好吃」、「裡面的巧克力醬跟Nutella榛果巧克力醬一樣的味道」、「16顆兩百多元超級划算」，後續網友也紛紛跟著敲碗許願「想要卡士達」、「許願開心果口味」、「若有莓果或藍莓口味更好」、「有芋泥一定買」，甚至釣出內行人分享「這超讚的，如果用氣炸(鍋)下去180度3分鐘，味道更讚，變熱吃起來不會太甜」。

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好市多 巧克力 果醬 甜甜圈

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