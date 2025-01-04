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「八曜和茶」台北可以外送了！想喝不用再現場排隊，新春滿額再送紅包

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自八曜和茶臉書粉專
圖／取自八曜和茶臉書粉專

喜愛八曜和茶的粉絲有福了！從2025年1月6日起，八曜和茶三重台北橋門市正式開放UberEats外送服務，讓大家不用再現場排隊，也能輕鬆品嚐最喜愛的手搖茶飲！不過外送服務將依門市現場情況調整，建議提前確認以免久候。

圖／取自八曜和茶臉書粉專
圖／取自八曜和茶臉書粉專

八曜和茶持續以高品質飲品深受消費者喜愛，本次外送服務的推出，正是為了回應大家對品牌的熱烈支持。無論是清爽的果茶還是香濃的奶茶，現在都可以一鍵下單，享受送上門的便利！營業時間從早上10點到晚上10點，門市地址位於新北市三重區重新路一段106號。

圖／取自八曜和茶臉書粉專
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此外，新春限定的「8曜發蛇金‧祈福紅包袋」活動也備受關注！只要單筆消費滿200元即可獲贈一組精美燙金紅包袋，滿400元贈兩組，以此類推，讓你的新年更有質感。活動僅限現場與來電自取，數量有限，贈完為止。想了解更多活動詳情，請至八曜和茶官方社群。

圖／取自八曜和茶臉書粉專
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八曜和茶 奶茶 手搖

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