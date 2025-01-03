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手搖控公認最強紅茶！「約翰紅茶公司」新飲品開賣　鐵粉搶喝「伯爵茶+鮮奶油」超驚豔

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖（網友Pinyu Ting分享）
圖／摘自Google地圖（網友Pinyu Ting分享）

不只得正出新品奶茶手搖界的神級紅茶「約翰紅茶公司」特別推出2款新飲品，搭配封頂的鮮奶油，絲滑口感為冬日帶來陣陣溫暖，甚至還有鐵粉特地跑一趟開箱嘗鮮。

圖／約翰紅茶公司粉專
圖／約翰紅茶公司粉專

以紅茶為主力勇闖手搖界的「約翰紅茶公司」被不少網友評為「最厲害的紅茶」、「心目中第一名」，本次特別在冷冷冬天推出「可可康寶藍」和「伯爵康寶藍」兩款新飲品。「可可康寶藍」選用Chocolaterie de l’Opéra 70%可可粉作為主原料，苦甜巧克力結合鮮奶油，絕對是可可控首選；而「伯爵康寶藍」則以香醇伯爵茶為底，搭配濃密鮮奶油，多層次口感讓人一喝驚豔。

值得一提的是，新飲品僅供熱飲且固定甜度，奶油融化為正常現象，現場限定，拿到手立馬開喝風味最佳喔。

圖／約翰紅茶公司粉專
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奶茶 巧克力 得正 手搖 約翰紅茶公司

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