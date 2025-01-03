芋頭控千萬要追！ 西門町人氣必吃甜品「5倍大巨無霸芋圓」視覺太震撼 限時限量別錯過

說到軟Q的芋圓、地瓜圓會先想到哪一家？ 除了金山老街知名的芋圓王，在台北西門町也有必吃的甜品店，小小店面藏著大大驚喜，讓芋頭控一次驚艷的「5倍大芋圓」就在《王福芋圓》裡，而且還是限時推出，晚來的人恐怕就會錯過了！

圖／FB@兔貝比的菲比尋嚐授權

有網友分享一家「每日限定巨無霸芋圓」，是位於西門町阿宗麵線斜對角的《王福芋圓》，不僅提供一般好吃的豆花甜點配料，其中一項「五倍大芋圓」更出現在IG社群上頻頻洗版，讓芋頭控看了忍不住想嚐。

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王福芋圓甜品店的營業時間是2點開始，規定於下午3點鐘才準時開賣「5倍大芋圓」，限時限量以2顆15元加購供應，提早到買不到，太晚到也可能被買光，並且無法事先預約，想吃還是得乖乖來排隊。

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王福芋圓供應的5倍大芋圓，不僅是把一般芋圓變大，連富有嚼勁的口感都一併保留，店內豆花傳統配料有，紅豆、綠豆、仙草、花生、芋圓、花豆、粉圓、芋頭、薏仁、黑糖粉粿、鳳梨、布丁等，較常見的部分配料都是由店家手工自製，並且考量現代人的飲食喜好，甜度特別控制不會死甜，讓甜點控每一種都能輕易品嚐！

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王福芋園

地址：台北市萬華區峨眉街5-2號

營業：14:00-22:00