「這2款星冰樂」第2杯半價！星巴克這樣點才優惠 多款「茶那堤半價喝」接力優惠到2月
喝星巴克免出門！星巴克與外送平台foodpanda攜手祭優惠，經典飲品第2杯半價、3杯折100、優惠加價購統統有，依活動日期變更優惠品項，特別是有經典「2款星冰樂」第2杯半價接力上架，星粉省荷包優惠點，一路喝到2月初。
⬤ 茶那堤第2杯半價
即日起至1/7，使用外送平台foodpanda點購2杯大杯(含)以上「醇濃抹茶那堤、福吉茶那堤、伯爵茶那堤」，可享第2杯半價。
⬤ 跨年歡聚3杯折100
即日起至1/7，使用外送平台foodpanda點購3杯大杯指定飲料享100元折扣，3杯大杯那堤305元、3杯大杯經典紅茶那堤335元、3杯大杯焦糖瑪奇朵365元。
⬤ 飲料/糕點加價購
2/11前，使用外送平台foodpanda點購任一飲料/糕點，可以優惠價加購糕點乙份/飲料乙杯。糕點部分：葡萄乾司康、巧克力司康、裸麥核果麵包優惠價55元；巧克力奶酥吐司優惠價65元。飲料適用特大杯美式咖啡優惠價99元、特大杯特選那堤優惠價129元。
⬤ 焦糖奶香星享那堤單一優惠價
1/8至1/21，使用外送平台foodpanda點購「特大杯焦糖奶香星享那堤」享優惠價145元。
⬤ 指定4飲品第2杯半價
1/8至1/21，使用外送平台foodpanda點購2杯大杯(含)以上「特選美式咖啡、馥列白、摩卡、巧克力可可碎片星冰樂」享第2杯半價。
⬤ 新年團聚3杯折100
1/22至2/2，使用外送平台foodpanda點購3杯大杯指定飲料享100元折扣，3杯大杯那堤305元、3杯大杯經典紅茶那堤335元、3杯大杯焦糖瑪奇朵365元。
⬤ 人氣4飲品第2杯半價
1/22至2/2，使用外送平台foodpanda點購2杯大杯(含)以上「特選馥郁那堤、可可瑪奇朵、福吉茶那堤、焦糖可可碎片星冰樂」享第二杯半價。
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