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跨年元旦飲料優惠！ 超商「咖啡買7送7、冰淇淋買1送1」 超過10間手搖飲「買一送一」

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

2024年最後一天必追！ 為迎接2025年作好準備，提神咖啡和手搖飲料不可少，快來看為大家統整「跨年元旦飲料優惠」，看看是要趁機把超商咖啡為新年囤貨起來，還是要立馬揪好友「買一送一」來一杯，一同分享美好的倒數時刻。

◎7-ELEVEN

7-ELEVEN門市自2025/1/1至1/5推出「CITY系列3杯100元」優惠，品項有CITY CAFE特大杯美式3杯100元、CITY CAFE特大杯拿鐵2杯100元、CITY PRIMA中杯精品拿鐵2杯100元、CITY TEA經典純奶茶3杯100元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶3杯100元。並且，元旦1/1當天，舉凡門市冰品如思樂冰、雪淋霜、酷聖石霜淇淋、酷聖石冰淇淋等等，不限口味通通買一送一。

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVENOPENPOINT行動隨時取APP優惠則有，即起至2025/1/2推「CITY 陪你前進2025歡送2024」，品項有CITY CAFE特大美式買7送7、CITY CAFE特大拿鐵買7送4、CITY CAFE大杯卡布奇諾買7送4、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選買7送4、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選買3送2、CITY TEA莎朗嘿柚韓柚風味青茶/香鑽水果茶任選買3送2，可兌換至2025/4/30止。

同期間還推「CITY PRIMA 精品會員日買7送7」，品項有CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PRIMA大杯精品拿鐵、CITY PRIMA大杯精品馥芮白，皆買7送7，可兌換至2025/3/31止。

◎全家便利商店

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店自即日起至2025/1/5，推出Let’s Café大經典美式、大經典拿鐵「第2杯10元」。還有全家APP隨買跨店取APP優惠，限時12/31及2025/1/1兩天，推「Let’s Café 2025元組合」，品項有特濃美式58杯、特濃拿鐵49杯、大單品美式32杯、大單品拿鐵29杯、卡布奇諾54杯，統統特價2025元。

同一期間還有「Fami!ce霜淇淋優惠」，Fami!ce霜淇淋2支特價59元，可兌換至2025/2/10、18支特價588元，可兌換至2025/10/10止。

全家草莓系霜淇淋即將回歸。記者黃筱晴／攝影
全家草莓系霜淇淋即將回歸。記者黃筱晴／攝影

◎萊爾富

圖／萊爾富提供
圖／萊爾富提供

萊爾富門市咖啡飲品推出「跨年一起FUN」優惠，自即日起至2025/1/2，Hi café大杯特濃美式、Hi café大杯特濃拿鐵，皆有同品項買一送一。

◎OKmart

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

限時12/31及2025/1/1兩天，OKmart全台門市推出特大杯莊園美式與拿鐵，同品項買2送1。同期間還有OKCAFE的中杯經典阿華田、大杯阿華田拿鐵，可享單杯7折優惠。另外，OKmall雲端商城則同步推出莊園咖啡買6送3、買20送12組合優惠。

◎翰林茶館

圖／翰林茶館粉絲頁
圖／翰林茶館粉絲頁

翰林茶館最高人氣國宴珍珠奶茶作為主角，推出兩天快閃跨年優惠，限定12/31、1/1連續兩天，只要到翰林茶館門市購買國宴珍奶，即可享有買一送一。

◎日出茶太

圖／日出茶太提供
圖／日出茶太提供

日出茶太依慣例推出「我的第一杯日出茶太」跨年元旦優惠，自2025/1/1至1/12期間，參加日出茶太FB/IG活動，完成指定留言或分享，就可隨機獲得「買一送一券、第二杯半價券、消費滿百折20元」等優惠券。

◎黑沃咖啡

圖／黑沃咖啡
圖／黑沃咖啡

黑沃咖啡即日起至12/31，Uber Eats外送平台點得到清韻不知春、蜜沁紅烏龍、指定單品咖啡、黑冠軍美式等精選品項買一送一優惠。

◎CoCo都可

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo都可限定12/31、1/1連續兩天，推出大杯QQ奶茶第二杯半價，平均一杯只要45元，數量有限，售完為止。

◎喫茶小舖

圖／喫茶小舖提供
圖／喫茶小舖提供

喫茶小舖於12/31至2025/1/2期間，祭出購買嚴選鮮乳坊莊園級鮮乳製成的「哞³」或「黑哞」系列飲品，即贈送價值「35元純茶」乙杯，限喫茶小舖門市，各店隨機贈送。

◎COMEBUY

圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

自即日起至2025/1/19，到全台COMEBUY門市購買大杯「烏瓦紅茶拿鐵」或中杯「港式厚奶」任一杯，就送大杯「烏瓦紅茶」一杯。單筆限購兩組，每日限量100杯，送完為止。

◎康青龍

圖／康青龍
圖／康青龍

康青龍自即日起至12/31，於UberEats推出限定4款指定飲品「桑葚香檸、鐵觀音奶茶、青龍茶王、碧玉茉莉綠茶」買一送一，Uber One會員消費滿額再享100元折扣優惠；此外，即日起至1/2龍來訂線上點餐限定，凡購買好康組合「粉桃蜜球+金蘋百香」，即享8折優惠！

◎茶湯會

圖／茶湯會提供
圖／茶湯會提供

即起至1/1跨年期間，茶湯會推出草莓新品包括「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」第二杯75折優惠；1/10起還有消費滿88元送新春紅包活動。

◎TEA TOP第一味

圖／TEA TOP第一味提供
圖／TEA TOP第一味提供

12/31 TEA TOP第一味祭出「巨峰葡萄青大杯買1送1」限定優惠。

◎先喝道

圖／先喝道提供
圖／先喝道提供

先喝道於2025/1/1前「指定飲品」三杯88元優惠，可享12/31跨年「錫蘭高地莊園紅茶」3杯88元、1/1跨年「花開茉綠茶」3杯88元。

◎五桐號

圖／五桐號
圖／五桐號

五桐號即日起至2025/1/3，門市限定「蜜后春蘋大杯買一送一」，每張訂單僅限購買1組，限來店消費使用；即日起至1/5，不論是到五桐號門市或UberEats外送，均可享「太妃奶茶、紅心芭樂綠茶」同品項買一送一，單筆消費限購1組。

◎珍煮丹

12/31珍煮丹於Uber Eats外送平台開喝芋圓冬瓜拿鐵、復刻紅茶、不知春都「買一送一」。

◎COZY TEA御私藏

圖／COZY TEA御私藏提供
圖／COZY TEA御私藏提供

自即日起至2025/1/2，御私藏全門市將祭出「台灣肉乾珍珠奶茶買一送一」優惠活動，每人每天限購3組，售完為止。

◎顏太煮奶茶

圖／顏太煮奶茶提供
圖／顏太煮奶茶提供

顏太煮奶茶自即日起至2025/1/10期間，推出全品項「加1元多1份配料」，包含蜜桃凍、蜜香檸凍、QQ粉條、琥珀珍珠、荔枝椰果、百年仙草凍、手工杏仁凍，全部都可挑選。

◎Mister Donut

圖／Mister Donut
圖／Mister Donut

即日起至1/6前，Mister Donut推「指定飲品」買一送一，品項有伯爵厚乳茶歐蕾、Cona‘s繽紛棉花糖可可、Cona‘s雪降跳跳糖可可享買一送一。限當場一次領取。

◎Mr.Wish

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish於1/12前，只要花100元購買會員卡並綁定Mr.Wish APP，立刻獲得100元APP購物金，再贈送一杯草莓提拉米蘇；至Mr.Wish全台門市儲值滿500元，可再免費獲得一杯草莓提拉米蘇。

◎大苑子

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子全台開賣草莓季飲品，如莓好時光、莓好花漾、莓好蜜朵朵、莓好戀奶酪、許慶良莓好鮮奶酪等，此外，只要加入大苑子會員就能享超級會員活動，包含12/31自動加值可贈台灣鮮榨柳丁綠1+1；2025/1/1當天會員日有慶良鮮奶茶特價49元！

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咖啡 奶茶 拿鐵 星巴克 買一送一

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