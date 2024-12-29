快訊

柯文哲押不押裁定「難產」？法院延後至深夜11時諭知

獨／台南驚爆幫派槍擊！疑賭債報復「6車一路衝撞」 1人中彈重傷

濟州航空失事179人罹難 南韓進入7天國家哀悼期…代理總統：深感悲痛和歉疚

2025一月全家霜淇淋新口味！聯名不二家推「煉乳牛奶霜淇淋」 搭配「經典2口味」輪番開賣 「兩支霜淇淋61折」囤起來

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者黃筱晴攝影及全家便利商店提供
圖／記者黃筱晴攝影及全家便利商店提供

2025全家霜淇淋新口味曝光！全家便利商店於每月更新霜淇淋口味，據消息指出，2025一月將有聯名新口味與「巧克力、草莓」接力登場，不少人看到消息都表示「必須吃的吧」、「兩個感覺都超棒」。

全家草莓系霜淇淋即將回歸。記者黃筱晴／攝影
全家草莓系霜淇淋即將回歸。記者黃筱晴／攝影

全家草莓霜淇淋回歸！全家霜淇淋話題再一波，根據網友分享，2025一月全家霜淇淋新口味是與不二家聯名的「煉乳牛奶霜淇淋」，分為兩個時間段和經典的巧克力、草莓搭配，預計1/5至1/19為煉乳牛奶x比利時巧克力，1/20至2/4則是煉乳牛奶x草莓牛奶，但確切開賣日與供應口味仍以全家便利商店公告為準。

全家比利時巧克力霜淇淋深受消費者喜愛。圖／全家便利商店提供
全家比利時巧克力霜淇淋深受消費者喜愛。圖／全家便利商店提供

而近期的優惠部分，即日起至2025/1/1，全家APP隨買跨店取有「18支588元」和「2支59元」的霜淇淋優惠，最低下殺61折。天冷也愛吃冰的朋友記得先囤起來囉！

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

編輯推薦

App 全家便利商店 巧克力 牛奶 草莓季 霜淇淋

相關新聞

2025一月全家霜淇淋新口味！聯名不二家推「煉乳牛奶霜淇淋」 搭配「經典2口味」輪番開賣 「兩支霜淇淋61折」囤起來

2025全家霜淇淋新口味曝光！全家便利商店於每月更新霜淇淋口味，據消息指出，2025一月將有聯名新口味與「巧克力、草莓」接力登場，不少人看到消息都表示「必須吃的吧」、「兩個感覺都超棒」。

買1送1開喝！星巴克「維也納風奶香那堤」經典回歸 加碼「升級版抹茶那堤、4款草莓甜點」統統都必點

星巴克2025飲品推薦！即將邁入新的一年，星巴克「維也納風奶香那堤」經典回歸，加碼推出升級版「奶香抹茶那堤」，以及4款草莓甜點...

台中甜點新地標！「P&J’s Pâtisseries法式鏡面蛋糕」引熱議

成立於2016年的台中精品甜點品牌 「P&J’s Pâtisseries」，由夫妻檔 Peter 與 Joyce 攜手創立，專注打造結合法式傳統與在地食材的鏡面蛋糕藝術。他們運用歐洲最新的流行手法與創意元素，推出層次豐富的蛋糕口味，並持續以創新工藝挑戰美學極限。所有產品皆採用純手工製作，使用頂級食材，無論是視覺還是味覺，都讓顧客體驗到獨一無二的震撼享受。

可愛爆擊！ 人氣手搖飲「參杯 X 卡比胖拉」聯名杯、環保杯超療癒 2款橘子果茶漸層飲夢幻登場

以超夢幻粉色珍珠在網路爆紅的手搖飲料「參杯 Three cups」，這回首度與知名插畫合作，推出「參杯 X 卡比胖拉」聯名療癒系週邊，包含限定聯名杯、環保杯、胖水豚貼紙，更能喝到2款果茶系新品，超萌週

三重人嗨爆！經典老字號「紅葉蛋糕」插旗新北三重 在地人手刀探店最推「這一款」

三重人嗨起來！台北老牌蛋糕「紅葉蛋糕」三重店低調開幕，已於12/11起試營運，免跑其他區也能買到長紅多年的招牌鮮奶油蛋糕，不少在地人歡呼「太開心了」、「歡迎回來三重」。 以經典鮮奶油蛋糕廣受顧客

2024最後周一「星巴克買1送1」！網友：有星冰樂就給推

即將迎來新的一年，星巴克邀請大家在2024最後一個周一也要一起充滿活力，推出「迎接歲末年終 好友分享日」。2024年12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。