2025一月全家霜淇淋新口味！聯名不二家推「煉乳牛奶霜淇淋」 搭配「經典2口味」輪番開賣 「兩支霜淇淋61折」囤起來

2025全家霜淇淋新口味曝光！全家便利商店於每月更新霜淇淋口味，據消息指出，2025一月將有聯名新口味與「巧克力、草莓」接力登場，不少人看到消息都表示「必須吃的吧」、「兩個感覺都超棒」。

全家草莓系霜淇淋即將回歸。記者黃筱晴／攝影

全家草莓霜淇淋回歸！全家霜淇淋話題再一波，根據網友分享，2025一月全家霜淇淋新口味是與不二家聯名的「煉乳牛奶霜淇淋」，分為兩個時間段和經典的巧克力、草莓搭配，預計1/5至1/19為煉乳牛奶x比利時巧克力，1/20至2/4則是煉乳牛奶x草莓牛奶，但確切開賣日與供應口味仍以全家便利商店公告為準。

全家比利時巧克力霜淇淋深受消費者喜愛。圖／全家便利商店提供

而近期的優惠部分，即日起至2025/1/1，全家APP隨買跨店取有「18支588元」和「2支59元」的霜淇淋優惠，最低下殺61折。天冷也愛吃冰的朋友記得先囤起來囉！