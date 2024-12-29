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買1送1開喝！星巴克「維也納風奶香那堤」經典回歸 加碼「升級版抹茶那堤、4款草莓甜點」統統都必點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克2025飲品推薦！即將邁入新的一年，星巴克「維也納風奶香那堤」經典回歸，加碼推出升級版「奶香抹茶那堤」，以及4款草莓甜點開啟新年新氣象，還有檔期鹹食值得品嘗，甜鹹口味一次滿足。

迎來新的一年，星巴克以廣受歡迎的「維也納風奶香那堤」(左)和「奶香抹茶那堤」(右)，優雅地開啟新的一年。圖／星巴克提供
迎來新的一年，星巴克以廣受歡迎的「維也納風奶香那堤」(左)和「奶香抹茶那堤」(右)，優雅地開啟新的一年。圖／星巴克提供

廣受消費者歡迎的星巴克「維也納風奶香那堤」強勢回歸，柔和奶香與維也納咖啡相融，加入巧克力淋醬及香草馬斯卡彭奶油，再以可可粉點綴，能一口喝到焦糖起司、可可餘韻和咖啡香氣。另還加碼新推升級版抹茶那堤「奶香抹茶那堤」，除能喝到濃郁的日本抹茶外，搭配馬斯卡彭奶油口感更絲滑，最後撒上香濃可可粉，升級後的新滋味抹茶控一定要嘗鮮。

別忘了！星巴克快閃限定「歲末年終 好友分享日」於12/30限時9小時登場，11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

法式經典草莓塔，售價160元。圖／星巴克提供
法式經典草莓塔，售價160元。圖／星巴克提供

三溫糖草莓戚風蛋糕，售價180元。圖／星巴克提供
三溫糖草莓戚風蛋糕，售價180元。圖／星巴克提供

餐點部分，迎接冬日草莓季，星巴克一次推出了4款草莓系甜點，有新登場的「法式經典草莓塔」、每年必吃「三溫糖草莓戚風蛋糕」、可口酥脆「草莓餅乾可頌」及酸甜濃醇「草莓優格飲」。特別是首次推出的「法式經典草莓塔」，以新鮮草莓、杏仁蛋糕與餅乾塔皮底呈現法式水果塔風格，搭配茶或咖啡享用最合適。

草莓餅乾可頌，售價85元。圖／星巴克提供
草莓餅乾可頌，售價85元。圖／星巴克提供

草莓果粒優格飲，售價120元。圖／星巴克提供
草莓果粒優格飲，售價120元。圖／星巴克提供

巧克力脆片熱壓可頌(上)，售價120元；巧克力奶酥吐司(下)，售價80元。圖／星巴克提供
巧克力脆片熱壓可頌(上)，售價120元；巧克力奶酥吐司(下)，售價80元。圖／星巴克提供

喜愛鹹食也有風味十足的「BBQ肉排布里歐堡」和外酥內軟的「煙燻牛肉佛卡夏」可以選擇，肉品、麵包與醬汁交織成多層次的味覺饗宴，早午餐點一份為白日所需提供滿滿能量。

BBQ肉排布里歐堡，售價165元。圖／星巴克提供
BBQ肉排布里歐堡，售價165元。圖／星巴克提供

煙燻牛肉佛卡夏，售價110元。圖／星巴克提供
煙燻牛肉佛卡夏，售價110元。圖／星巴克提供

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