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三重人嗨爆！經典老字號「紅葉蛋糕」插旗新北三重 在地人手刀探店最推「這一款」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／紅葉蛋糕提供
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三重人嗨起來！台北老牌蛋糕「紅葉蛋糕」三重店低調開幕，已於12/11起試營運，免跑其他區也能買到長紅多年的招牌鮮奶油蛋糕，不少在地人歡呼「太開心了」、「歡迎回來三重」。

圖／紅葉蛋糕提供
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以經典鮮奶油蛋糕廣受顧客喜愛的「紅葉蛋糕」頻掀話題，最新店鋪落腳新北三重，並自12/11起試營運，令喜愛紅葉的三重人直呼「終於等到」，不用再特意跑到板橋、新莊買。此外，新店開幕消息曝光後，也吸引許多外地網友敲碗多多展店，像是基隆、高雄等地都有網友許願，反映出紅葉蛋糕的超高人氣。

圖／紅葉蛋糕提供
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紅葉蛋糕三重店雖開幕未滿一個月，但已有不少人分享探店心得，紛紛在Google地圖上留下「鮮奶油巧克力蛋糕經典好吃」、「單片的櫻桃巧克力蛋糕好吃、店員很熱情」、「黑森林切片好吃」等評論，看出黑森林蛋糕十分受到在地人推薦。

圖／紅葉蛋糕提供
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紅葉蛋糕 三重店

地址：新北市三重區正義北路153號

營業時間：11:00-20:00

電話：02-2988-1082

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大台北美食 甜點 紅葉蛋糕

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