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可愛爆擊！ 人氣手搖飲「參杯 X 卡比胖拉」聯名杯、環保杯超療癒 2款橘子果茶漸層飲夢幻登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／參杯 Three cups提供
圖／參杯 Three cups提供

以超夢幻粉色珍珠在網路爆紅的手搖飲料「參杯 Three cups」，這回首度與知名插畫合作，推出「參杯 X 卡比胖拉」聯名療癒系週邊，包含限定聯名杯、環保杯、胖水豚貼紙，更能喝到2款果茶系新品，超萌週邊+超夢幻漸層系飲品，每一款都可愛的讓人想尖叫！

圖／參杯 Three cups提供
圖／參杯 Three cups提供

參杯這回獨家推出「卡比胖拉限定杯身」，一隻頭頂著一顆橘子的胖水豚在努力賣萌，其中「粉色杯」有卡比胖拉在赤丸海裡洗澡，「咖啡色杯」則是浸泡在茶湯裡，另外還有4種不同插畫的封膜，實在是太可愛了。

圖／參杯 Three cups提供
圖／參杯 Three cups提供

參杯跨界聯名同步推出兩款新飲品，【呆丸橘子】以阿薩姆古樹紅茶融合茂谷橘子汁的天然果香，微酸甜感溫和入口，搭配使用天然火龍果染色的Q彈「赤丸珍珠」，整體不僅好看又層次口感十足；【橘子波波】也是濃郁茂谷橘子汁搭上紅茶，酸甜平衝得恰到好入，再加入寒天波波球，更加清爽香甜！

圖／參杯 Three cups提供
圖／參杯 Three cups提供

除了聯名杯身想收藏，還有療癒系胖水豚週邊，如「二代樂扣聯名環保杯」有750ml的大容量、可耐勢到100度，瓶外還印上正在盡情咀嚼的卡比胖拉萌到翻；另一款超限量「托特聯名環保袋」，採用防水設計，一樣印著可愛的水豚，較硬挺的帆布材質，想一口氣裝上6杯飲料都沒問題，超級實用！

圖／參杯 Three cups提供
圖／參杯 Three cups提供

歡慶新品聯名，只要在門市一次購買兩杯指定聯名飲品，就送「招牌烏龍茶」乙杯！更邀請消費者到門市進行「小小互動」，只要購入一筆消費就可進行骰子小互動，將可得到精美「胖水豚貼紙」乙張，數量有限，粉絲們快把握嚐鮮。

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