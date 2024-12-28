台中甜點新地標！「P&J’s Pâtisseries法式鏡面蛋糕」引熱議

成立於2016年的台中精品甜點品牌 「P&J’s Pâtisseries」，由夫妻檔 Peter 與 Joyce 攜手創立，專注打造結合法式傳統與在地食材的鏡面蛋糕藝術。他們運用歐洲最新的流行手法與創意元素，推出層次豐富的蛋糕口味，並持續以創新工藝挑戰美學極限。所有產品皆採用純手工製作，使用頂級食材，無論是視覺還是味覺，都讓顧客體驗到獨一無二的震撼享受。

圖／取自「P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕」官網

P&J’s Pâtisseries 的鏡面蛋糕製作技術可謂一絕，像是暈染與混淋手法等。暈染手法以不同色澤的淋面搭配空氣噴槍創造獨特紋理，而混淋技術則運用淋面溫差與油水分離原理，呈現如大理石般的細緻紋路。不僅如此，品牌更推出多款人氣口味，如甜中帶酸的芒果青覆盆子、輕盈蓬鬆的乳酪莓果、濃郁厚實的巧克力榛果，以及融合柚子與抹茶風味的經典栗子，每一款都深受甜點愛好者青睞。

圖／取自「P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕」官網

圖／取自「P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕」官網

此外，P&J’s Pâtisseries 貼心提供多元的訂購服務，包括生日蛋糕與客製化設計，顧客可於取貨日前10天預訂，享受早鳥優惠9折折扣。如需緊急訂購，建議提前1.5至2小時電話聯繫確認，也提供外送選項，滿足不同需求。實體店面位於台中市西區五權一街，營業時間為每日12:00至18:00，方便顧客前來選購或取貨。

圖／取自「P&J’s Pâtisserie 法式鏡面蛋糕」官網

即將到來的春節假期，P&J’s Pâtisseries 特別提醒，1月27日至2月1日期間暫停接單，建議顧客提前規劃購買。更多新品如「花圈蛋糕」及「星座蛋糕」也已上市，歡迎至官方網站或社群平台查詢，讓每一口甜點都成為記憶中的幸福滋味。