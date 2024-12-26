寶可夢大師快來收服！ 3大包裝、8款萬代「寶可夢可可風味糖」 小七獨家限定上市
寶可夢訓練大師快衝！ 萬代南夢宮旗下食玩事業部與 Pokémon 合作，推出 CHARA PAKI 食玩系列新品「寶可夢可可風味糖」，即日起在全台 7-11 獨家限定上市。
主打能夠邊吃邊玩的全新「寶可夢可可風味糖」食玩系列新上市，共有皮卡丘、新葉喵、噴火龍3大角色療癒包裝，匯聚8款不同進化程度的寶可夢，包括蒼炎刃鬼、謎擬Ｑ、巨鉗螳螂等角色，各自呈現3種不同困難度等級的關卡設計。
「寶可夢可可風味糖」以白巧克力及巧克力夾心為基底，甜蜜的焦糖風味刻畫角色細節，經典的精靈球則以酸甜交織的草莓風味呈現，仔細觀察還能夠看到各角色屬性的圖樣隱藏其中，讓你在享用的同時挑戰完整剝下巧克力中心的角色。
就決定是你了！「寶可夢可可風味糖」即日起在全台7-11便利商店獨家上市，每包售價59元，2025年1月1日起至1月5日購買還可享有兩件79折、三件75折的優惠；1月6日至2月4日購買則享兩件8折、三件77折，將成為過年期間親友團聚的最佳遊戲。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言