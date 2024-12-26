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寶可夢大師快來收服！ 3大包裝、8款萬代「寶可夢可可風味糖」 小七獨家限定上市

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
萬代寶可夢可可風味糖，全台7-ELEVEN獨家開賣。圖／萬代提供
萬代寶可夢可可風味糖，全台7-ELEVEN獨家開賣。圖／萬代提供

寶可夢訓練大師快衝！ 萬代南夢宮旗下食玩事業部與 Pokémon 合作，推出 CHARA PAKI 食玩系列新品「寶可夢可可風味糖」，即日起在全台 7-11 獨家限定上市。

萬代寶可夢可可風味糖，全台7-ELEVEN獨家開賣，召喚屬於你的命定角色。圖／萬代提供
萬代寶可夢可可風味糖，全台7-ELEVEN獨家開賣，召喚屬於你的命定角色。圖／萬代提供

主打能夠邊吃邊玩的全新「寶可夢可可風味糖」食玩系列新上市，共有皮卡丘、新葉喵、噴火龍3大角色療癒包裝，匯聚8款不同進化程度的寶可夢，包括蒼炎刃鬼、謎擬Ｑ、巨鉗螳螂等角色，各自呈現3種不同困難度等級的關卡設計。

困難度1：包含新葉喵、莫魯貝可（滿腹花紋）、蒼炎刃鬼，共3款角色。圖／萬代提供
困難度1：包含新葉喵、莫魯貝可（滿腹花紋）、蒼炎刃鬼，共3款角色。圖／萬代提供

「寶可夢可可風味糖」以白巧克力及巧克力夾心為基底，甜蜜的焦糖風味刻畫角色細節，經典的精靈球則以酸甜交織的草莓風味呈現，仔細觀察還能夠看到各角色屬性的圖樣隱藏其中，讓你在享用的同時挑戰完整剝下巧克力中心的角色。

困難度2：皮卡丘、謎擬Ｑ、路卡利歐擔任困難度2的關主，角色的雙耳和尾巴更考驗玩家的細心。圖／萬代提供
困難度2：皮卡丘、謎擬Ｑ、路卡利歐擔任困難度2的關主，角色的雙耳和尾巴更考驗玩家的細心。圖／萬代提供

困難度3：外型滿滿細節的噴火龍及巨鉗螳螂則成為「寶可夢可可風味糖」最困難等級的代表，考驗訓練家的耐心及毅力。圖／萬代提供
困難度3：外型滿滿細節的噴火龍及巨鉗螳螂則成為「寶可夢可可風味糖」最困難等級的代表，考驗訓練家的耐心及毅力。圖／萬代提供

就決定是你了！「寶可夢可可風味糖」即日起在全台7-11便利商店獨家上市，每包售價59元，2025年1月1日起至1月5日購買還可享有兩件79折、三件75折的優惠；1月6日至2月4日購買則享兩件8折、三件77折，將成為過年期間親友團聚的最佳遊戲。

「寶可夢可可風味糖」挑戰完整剝下巧克力中心的角色。圖／萬代提供
「寶可夢可可風味糖」挑戰完整剝下巧克力中心的角色。圖／萬代提供

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