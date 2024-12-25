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草莓控招架不住！ 鶴茶樓17顆「草莓甘露」、茶湯會「海豹粉紅杯」、Mr.Wish「草莓提拉米蘇」19天免費喝

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／鶴茶樓、茶湯會、Mr.Wish提供
圖／鶴茶樓、茶湯會、Mr.Wish提供

草莓控這下子招架不住了！ 為大家整理近期草莓系列手搖飲新作，鶴茶樓再度開賣「草莓甘露」回歸，滿滿一杯17顆爆料草莓喝起來，開賣日再送純茶；茶湯會打造草莓戀愛季帶來2款限定草莓飲，更首度聯名跨國IP「SEALOOK（海豹看看）」超萌療癒粉紅杯上市；Mr.Wish夢幻甜點系飲品陪你浪漫過聖誕，連19天加入會員就送草莓提拉米蘇免費喝！

⊙鶴茶樓「草莓甘露」12/30回歸，17顆草莓超過癮

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓的冬日夢幻草莓季隨著「草莓甘露」12/30開賣正式回歸，帶來2024年末最後一彈季節限定飲品「草莓甘露」，將17顆草莓豪邁地加入，招牌鶴頂紅茶與醇香鮮乳，打製成莓香四溢的冰沙，再加入帶有熟果香氣的手作鶴頂紅茶凍，咀嚼口感豐富度再升級，每一口都吃得到草莓丁心，令人難忘的浪漫莓香，再次伴你幸福過冬！

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓草莓季限定開賣優惠，凡來店購買「草莓甘露」送純茶(M)任選一杯，每人限購兩組，且外送.電話.線上預訂不適用。

⊙茶湯會草莓戀愛季「極度莓好」第二杯75折 聯名SEALOOK最萌海豹粉紅杯

圖／茶湯會提供
圖／茶湯會提供

茶湯會首度和跨國SEALOOK（海豹看看）IP聯名，即起全台門市同步換裝6款聯名粉紅杯身，每一款都可以看到各具特色的超萌海豹角色，也被暱稱為「喝了會戀愛杯」，同步帶來全台獨家販售SEALOOK超萌療癒週邊商品，包括海豹小玩偶、絨毛鑰匙圈、滑鼠墊、海豹造型冰塊模具等，快快手刀收藏。

圖／茶湯會提供
圖／茶湯會提供

今年冬天茶湯會推出「極度莓好」草莓戀愛季，開賣草莓新品「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」，自即日起至1/1聖誕跨年期間，規劃了草莓新品第二杯75折優惠；1/10起還有消費滿88元送新春紅包活動，準備從聖誕開始陪伴大家到跨年。

⊙限時19天Mr.Wish夢幻甜點系飲品「草莓提拉米蘇」豪爽送

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

MR.WISH冬季限定聖誕包裝搶眼登場，除了將品牌代表性的小綠人置於繽紛雪球設計中，融入枴杖糖元素，打造出可愛又溫暖的Mr.Wish字形設計，讓專屬聖誕包裝飲品，喝起來更具有儀式感。

圖／Mr.Wish提供
圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish 2024聖誕節優惠，自即日起至2025/1/12活動期間內，至全台Mr.Wish門市購買100元會員卡並綁定Mr.Wish APP，即可立即獲得100元APP優惠券，再加碼贈送一杯「草莓提拉米蘇聯名造型罐」，等於喝飲料不用錢。此外，任一單筆儲值滿500元，也免費送一杯「草莓提拉米蘇」，滿1000元贈2杯，累贈無上限，讓大家今年聖誕節免費喝，快追！

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