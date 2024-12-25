可頌蛋塔霸主再出招！耶誕限定「整顆草莓聖誕塔」應景開賣 全台7個據點限時、限量販售

當可頌蛋塔遇上草莓季！爆紅蛋塔專賣「COMEME」時常推出新口味，搭上草莓季與聖誕節，新品「莓優聖誕塔」應景開賣，還有可愛的聖誕帽造型顏值超高，甜點控記得在開吃前美照先Get起來。

圖／京站時尚廣場粉專

圖／IG@comeme.tw

掀起一波波可頌蛋塔旋風的「COMEME」再出新招，最新期間限定「莓優聖誕塔」即日起甜蜜開賣，經典涮嘴塔皮搭配優格醬、整顆酸甜草莓，盒子一打開就有濃濃香甜氣味衝出，還有應景草莓聖誕帽，過節氛圍大提升。一盒2入200元，每日限量提供、售完為止，僅販售至12/31，草莓控可要把握機會嘗鮮囉！

圖／京站時尚廣場粉專

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值得注意的是，COMEME聖誕限定「莓優聖誕塔」在全台北中南共有7個據點販售，分別是信義A11、台北京站、新竹巨城、台中中友、台中新光、台南南紡及高雄巨蛋，讓北中南的朋友都能買到這款美味蛋塔。

圖／京站時尚廣場粉專

COMEME 莓優聖誕塔販售資訊

販售期間：即日起～2024/12/31

售價：一盒2入200元

販售門店：【北部】信義A11、台北京站、新竹巨城；【中部】台中中友、台中新光；【南部】台南南紡、高雄巨蛋（夢時代門市無販售）