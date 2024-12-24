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奶茶控衝得正！新品「緋烏龍」系列開賣 內行點法「鮮奶版本+熱飲」照著喝就對了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／得正粉專
圖／得正粉專

手搖控要開喝了！以獨門烏龍茶為招牌的人氣連鎖手搖飲「得正」新品於12/24登場，全新「緋烏龍」系列預告一曝光，即引發粉絲高度期待。

得正全新「緋烏龍」系列將於12/24開賣。圖／得正粉專
得正全新「緋烏龍」系列將於12/24開賣。圖／得正粉專

手搖品牌「得正」人氣紅不讓，抓緊年末再推一波新飲品「緋烏龍」系列，預計於12/24正式開賣。全新「緋烏龍」系列選用來自台東茶區烏龍，採重發酵及重烘焙詮釋，以紅玉為前調，融合熟果與木質香氣，交織烏龍後韻層層堆疊，帶有獨特甜感，愛茶人士必點

芝士奶蓋緋烏龍。圖／得正粉專
芝士奶蓋緋烏龍。圖／得正粉專

本次新品「緋烏龍」有芝士奶蓋緋烏龍、緋烏龍奶茶、緋烏龍鮮奶等3款飲品，喜愛純茶建議可點「芝士奶蓋緋烏龍」品嘗原茶滋味；而鮮奶版本的「緋烏龍鮮奶」則推薦熱飲，暖手暖胃也暖心。

緋烏龍鮮奶、緋烏龍奶茶。圖／得正粉專
緋烏龍鮮奶、緋烏龍奶茶。圖／得正粉專

得正 緋烏龍系列

開賣日：2024/12/24

售價：

芝士奶蓋緋烏龍(M)𝟧𝟧元、(L)𝟨𝟧元

緋烏龍奶茶(M)𝟧𝟢元、(L)𝟧𝟧元

緋烏龍鮮奶(M)𝟨𝟢元、(L)𝟩𝟢元

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奶茶 得正 必點 手搖

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