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圓點女王杯要收藏！ 路易莎x草間彌生展覽限定「粉黑撞色圓點」聯名杯身魅力登場
圓點女王杯來了！ 路易莎首次將當代藝術結合咖啡文化的一次嘗試，為了讓更多人接觸並喜愛草間彌生的藝術作品，特別推出「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽限量聯名杯，圓點控們快來收藏！
路易莎與國立臺北教育大學北師美術館主辦的「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』— W Collection & More 1951-2005」展覽，特別展出草間彌生創作初期的珍貴作品，聚焦其1951年至2005年間的創作，這些創作多數來自私人收藏，首次公開展出！
路易莎攜手與「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽合作推，推出兩款撞色設計的展覽限定限量聯名杯身、杯套、封口膜，提供12oz與16oz熱杯，以及16oz與22oz冰杯，為日常用杯注入藝術氣息，聯名杯上無限延展的圓點設計，融合了草間彌生標誌性的圓型波點元素和色彩斑斕的風格。
即日起至2025年5月4日期間，至全台路易莎門市購買任一飲品，即有機會可獲得日本當代藝術家草間彌生的經典作品聯名紙杯，讓草間彌生的藝術魅力走入生活。
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