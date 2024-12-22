台中法布甜稱市售草莓蛋糕「9成草莓都沒洗」！ 遭同業、農友怒轟 負責人急刪影片道歉

台中知名伴手禮法布甜的負責人「甜姐」，近日拍了一支短影片宣稱，現在市售草莓蛋糕「9成草莓都沒洗」，且草莓農藥殘留量高，提醒消費者小心購買。後續引發大批甜點業者、草莓農友不滿，眼見事件延燒，甜姐也緊急將爭議影片下架並道歉。

法布甜負責人甜姐在最新的宣傳影片中表示，「千萬不要買市售的草莓蛋糕，因為9成都沒有洗草莓」、「許多店家都為了草莓外觀好看而不洗草莓，且說草莓剛開始與快結束的產季都最好不要吃，因為這兩個時段所栽培出來的草莓農藥含量會最多，草莓的蒂頭農藥殘留量也是最多」，最後強調自家商品「絕對有清洗」。

圖／翻攝Threads＠yatan_strawberry

影片曝光後，引發甜點同業氣炸砲轟「製造恐慌」、「9成數據哪裡來？」、「新鮮草莓洗了也不會爛掉好嗎」，更有草莓農友yatan_strawberry

跳出來在Threads表示「恭喜妳，現在不只是甜點業者，連草莓農友們都不爽了喔，這些年大家這麼努力在想要反轉這種想法，不管是自主送實驗室檢驗還是各種官方認證，到底要做到什麼程度才可以讓這種不實資訊消失啊」

而YouTuber厭世甜點店的「拿拿摳」也在Threads表示，「現在為了做生意，很多人都失去良知，為了宣傳拍短片，什麼話也都講出口」，直接怒批「光是貶低他人最後再說自己都有在洗草莓，這種行銷手法真的蠻令人生厭」、「結果還真的有觀眾被影響，以為都沒在洗草莓，真的要氣死」。

圖／翻攝Threads＠nanacowhiteeyes

眼看事件風波逐漸延燒，甜姐緊急將該影片下架，同步在烘焙社團發出聲明公開道歉「沒想到影片短短幾分鐘讓烘焙業者擔心，很抱歉。看到許多業者可以跳出來說自己有洗，感覺也是一個很棒的自我行銷。我們真的有洗慢慢洗、慢慢擦乾，不想引戰，抱歉了」。