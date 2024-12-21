快訊

賠慘了！浮洲站落軌男逃跑「影響58列次、3200分鐘」 台鐵火大要求償

冬天一直有尿意好困擾！醫師曝超過這次數為「頻尿」6招能有效改善

王世堅推她當「最美財政部長」！賈永婕甜笑親口給答案了

星巴克「大杯買1送1」又來了！連續2天 開喝全系列星冰樂、太妃核果那堤

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

年末星巴克買一送一！年底迎來耶誕與跨年，過節氣氛拉到最滿。星巴克「Merrier Together 好友分享日」於12/23、12/24登場，單日限時9小時買一送一，神級飲品「太妃核果風味那堤、星冰樂」統統都能喝。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克最新推出「Merrier Together 好友分享日」活動，將於12/23、12/24開跑，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克 Merrier Together 好友分享日

活動時間：2024/12/23～12/24 11:00-20:00

優惠內容：活動時間內至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

注意事項：每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；更多活動詳情請見官網

編輯推薦

咖啡 星冰樂 星巴克 聖誕節 買一送一 跨年

相關新聞

星巴克「大杯買1送1」又來了！連續2天 開喝全系列星冰樂、太妃核果那堤

年末星巴克買一送一！星巴克「Merrier Together 好友分享日」於12/23、12/24登場，單日限時9小時買一送一，神級飲品「太妃核果風味那堤、星冰樂」統統都能喝。

與蠟筆小新、阿妹同享「莓」好！盤點6家最新草莓甜品

草莓盛產的季節到來，各家甜點店、烘焙坊，甚至手搖飲，都搭上這波酸甜熱潮，其中，不乏「名人」入列，像是卡通可愛不敗的蠟筆小...

「聖誕+跨年美食」優惠盤點！ ２０間up「超商咖啡、速食手搖、餐廳聚餐」爽吃披薩.炸雞.飲料買一送一

2024年末呼喊「聖誕快樂」，同時也將迎接2025「新年快樂」到來！ 搶攻聖誕節、跨年人潮商機，為大家整理2024年最後倒數的「聖誕+跨年美食優惠」懶人包，一起來看看有哪些好吃美食、嚐鮮手搖飲料、速食

7間「草莓甜品懶人包」！泡芙、珍奶、貝果都是草莓

冬天正是「草莓」的季節，不論是泡芙、貝果、手搖飲、冰淇淋，通通都充滿著草莓的元素。更有品牌限時推出「草莓飲品買1送1」、...

「可不可x玩具總動員」超強聯名亮相！10款活動杯身、3款經典飲品、6大超Q周邊一次看

「可不可x玩具總動員」超強聯名亮相！10款杯身+杯膜、3款經典飲品、6大超Q周邊一次看

限時3天買1送1！ 「功夫茶x頑皮豹」2聯名杯+2草莓飲粉紅魅力上市、「頑皮豹立體手提袋」只送不賣

限時3天買1送1！ 「功夫茶 x 頑皮豹」大秀粉紅魅力 2聯名杯+2草莓飲新上市 快帶走「頑皮豹立體手提袋」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。