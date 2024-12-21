星巴克「大杯買1送1」又來了！連續2天 開喝全系列星冰樂、太妃核果那堤

年末星巴克買一送一！年底迎來耶誕與跨年，過節氣氛拉到最滿。星巴克「Merrier Together 好友分享日」於12/23、12/24登場，單日限時9小時買一送一，神級飲品「太妃核果風味那堤、星冰樂」統統都能喝。

圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克最新推出「Merrier Together 好友分享日」活動，將於12/23、12/24開跑，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一。優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克 Merrier Together 好友分享日

活動時間：2024/12/23～12/24 11:00-20:00

優惠內容：活動時間內至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待

注意事項：每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；更多活動詳情請見官網