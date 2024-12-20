「聖誕+跨年美食」優惠盤點！ ２０間up「超商咖啡、速食手搖、餐廳聚餐」爽吃披薩.炸雞.飲料買一送一

2024年末呼喊「聖誕快樂」，同時也將迎接2025「新年快樂」到來！ 搶攻聖誕節、跨年人潮商機，為大家整理2024年最後倒數的「聖誕+跨年美食優惠」懶人包，一起來看看有哪些好吃美食、嚐鮮手搖飲料、速食、餐廳等好康，統統等你衝一波！

●7-ELEVEN：即日起至12/24，全門市「CITY CAFE」大杯／精品咖啡／CITY TEA(茶＆珍珠)全品項2杯7.9折、4杯7.5折；同一期間，OPEN POINT App「行動隨時取」享有：好時經典可可任4杯210元、中杯精品馥芮白／精品拿鐵4杯210元、香鑽水果茶4杯200元、厚乳拿鐵4杯180元、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶4杯170元。

圖／7-ELEVEN提供

●全家便利商店：自即日起至12/24，全家APP可享大燕麥拿鐵三杯130元；即日至12/29，於門市推出全家霜淇淋「第2支5元」優惠。

圖／全家便利商店

●萊爾富：即日起至2025/1/7，萊爾富Hi cafe推風味咖啡「橙香拿鐵、海塩焦糖拿鐵、醇脆黑糖拿鐵、燕麥奶拿鐵、阿華田摩卡咖啡、檸檬風味氣泡美式、柚香風味氣泡美式」統統優惠價49元。同一期間，萊爾富App推優惠組合「中杯特濃美式16杯、中杯特濃拿鐵12杯、大杯風味茶系列10杯」統統449元，還有寄杯優惠，大杯美式80杯2,520元，大杯拿鐵80杯3,080元，冰熱任選。

圖／萊爾富提供

●美廉社：即日起至1/7，美廉社APP限定「大杯美式或拿鐵」，同品項「買5送5」！

圖／美廉社

●西雅圖極品咖啡：即日起至12/31，推出大杯咖啡寄杯優惠「5杯499元」！

圖／西雅圖極品咖啡

●85℃：85℃平安夜嘉年華活動，於12/24當天，全台門市大杯咖啡系列第二杯特價25元，現買現取限購三組(六杯)，當天85℃麵包坊從下午1點到晚上10點，全品項麵包第二件半價；即日起到聖誕節12/25，指定長條蛋糕任選兩條特價359元。

圖／85℃提供

●星巴克：即日起至12/26，foodomo點指定大杯風味飲品任選2杯199元，單筆訂單消費滿400元再送30點OPEN POINT。

圖／foodomo

●GODIVA醇濃熱巧克力：7-ELEVEN自12/25開賣GODIVA醇濃熱巧克力(99元)，至12/31限時6天推GODIVA醇濃熱巧克力嚐鮮價「2杯149元」，每日限量1000組。並於12/25至2025/1/9期間購買兩杯熱巧克力，可加購周邊商品「法蘭絨毛毯399元、品牌保溫杯399元、保溫保冷袋299元」。

GODIVA醇濃熱巧克力。圖／7-ELEVEN提供

●肯德基：自即起至2025/1/6前，推出「雪花起司脆雞歡聚餐」只要499元，內含炸雞新品雪花起司脆雞、咔拉脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球及可樂，狂殺6折、現省321元。

「聖誕巨大桶」。圖／肯德基提供

●必勝客：自12/21至1/1，限時只賣12天，「聖誕跨年享樂餐」比薩外帶買大送大、外送買大送小，搭配副食4選1，只要719元起；PK APP獨家限定「聖誕跨年狂歡餐」，任選三個大比薩，加上巧克力QQ球6顆，以及副食6選1，只要1,088元起。

聖誕跨年狂歡餐。圖／必勝客提供

●達美樂：自即日起限時10天推出聖誕限量版「蝦霸起司火山披薩」，滿滿多汁脆嫩鮮蝦舖滿整圈火山口，搭配起司火山沾著吃更樂趣，外帶半價每個售價699元，各店售完為止。

蝦霸起司火山披薩。圖／達美樂

●頂呱呱：即日起至12/25門市限時開賣3大優惠，「呱呱聖誕驚喜桶」含呱呱包4塊、原味雞腿2塊、原味炸雞2隻以及1.25L可口可樂1瓶，特價399元；「聖誕9塊辣味炸雞桶」含辣味炸雞5塊、辣味雞翅4塊及1.25L可口可樂1瓶，特價499元；「聖誕甜心組」含呱呱啵啵球1份、地瓜薯條1份、甜甜包2顆，特價119元。

圖／頂呱呱提供

●21Plus：自2024/12/26起至2025/1/21，21Plus推出1元放大術，買21香草烤雞，即可以一元加購香脆炸雞x2+蜂蜜綠茶x2(原價220元)；買香草烤半雞+蜂蜜綠茶(M)，可以用一元加購21香草烤雞腿+蜂蜜綠茶(M)。

圖／21Plus提供

●三商炸雞：即日起至2025/1/2，凡內用、外帶皆可享三商炸雞「買6塊炸雞桶送酥炸棒腿6隻」，特價333元，2組限時特價599元；加碼「咔啦雞柳條」推內用與外帶「買1送1」，特價149元。

圖／三商炸雞提供

●Smile One精緻涮涮鍋：即起至12/31前，消費滿1,000元就送Smile One餐飲抵用券200元、滿2,000元送400元，依此類推；12/21至12/25選龍蝦雙人套餐，可享飲料暢飲、菜盤免費續；跨年夜提前3天訂位，還可免服務費。

Smile One精緻涮涮鍋。圖／高雄福華大飯店

●柒息地串燒居酒屋：自12/21起到12/28活動期間，到柒息地門市用餐，以聖誕優惠79折品嚐三大新品（百菇雞湯、燒酒蝦、藤椒酸菜魚）；此外，到柒息地玩交換禮物、身著聖誕紅綠配色以及聖誕老人等相關裝扮者，結帳時跟櫃台說聲：「聖誕節快樂」，立即享有89折優惠。

圖／柒息地提供

●COMEBUY：自即日起至2025/1/19，推年終超狂「買一送一」優惠，到全台COMEBUY門市購買大杯「烏瓦紅茶拿鐵」或中杯「港式厚奶」任一杯，就送大杯「烏瓦紅茶」一杯。單筆限購兩組，每日限量100杯，送完為止。

圖／COMEBUY提供

●茶湯會：即起至1/1聖誕跨年期間，茶湯會推出草莓新品包括「草莓四季春拿鐵」與「草莓翡翠珍珠奶綠」第２杯75折優惠；1/10起還有消費滿88元送新春紅包活動，從聖誕開始陪伴大家到跨年。

圖／茶湯會提供

●COZY TEA御私藏：大巨蛋店獨家12/21.22.28.29.31限定販售「阿密·特調」新飲品，出示張惠妹大巨蛋演唱會門票可享「阿密·特調買1送1」，加碼還可獲得阿妹應援貼紙1張。

圖／COZY TEA御私藏提供

●白浪春禾：冬季限定「瑰密系列」新飲品於全門市上市，即起至12/22限時3天，祭出買1送1優惠。

圖／白浪春禾提供

●TEA TOP第一味：即日起至12/31，祭出「巨峰葡萄青大杯買1送1」聖誕限定優惠。

圖／TEA TOP第一味提供

●UG樂己：UG「茉茉桃醉」粉色系茶酒新品上市，即起加入UG LINE好友，即可獲得聖誕微醺禮包「茉茉桃醉」第二杯半價優惠券，限定12/24、12/25憑券至UG全門市購買，開心度過粉色聖誕！

「茉茉桃醉」。圖／UG樂己提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康