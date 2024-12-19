「可不可x玩具總動員」超強聯名亮相！10款活動杯身、3款經典飲品、6大超Q周邊一次看

大家的荷包又要扁了！ 「可不可熟成紅茶」與迪士尼皮克斯《玩具總動員》推出超強聯名，即日起全台開賣有3款飲品、6大周邊、以及10款聯名杯身一次登場。同步推限時4天「胭脂歐蕾」兩杯99元優惠，以及百元加購價、消費滿額贈、刮刮卡活動等一連串好康，手刀衝了。

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可以《玩具總動員》為主題，融入日系昭和年代的星際宇宙派對概念，共推出2款中杯、8款大杯和4款活動杯膜，12/19起購買飲品皆能入手聯名活動杯；更推出三款飲品，不僅有粉絲敲碗許久的經典品項「春梅冰茶」及「太妃紅茶」驚喜升級復刻回歸，還有全新夢幻飲品「胭脂歐蕾」首次亮相，將紅茶的茶香與蜜桃的果香完美結合，展現絲滑口感。

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歡慶新品聯名上市，即日起至12/22限時4天快閃「胭脂歐蕾兩杯99元」優惠，凡可不可會員於全台可不可熟成紅茶門市購買大杯胭脂歐蕾，可享新品嘗鮮組合價兩杯99元，結帳時須出示會員條碼，限門市現場及電話自取。

圖／可不可熟成紅茶提供

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這次還推出6款聯名周邊，包含不鏽鋼造型公仔吸管杯、透明造型公仔吸管杯、4款鑰匙圈飲料提袋、玩偶收納購物提袋、帆布托特袋，以及3款滑鼠墊，皆以《玩具總動員》中的三眼怪及經典角色們為設計經典元素滿分，自12/19起只要單筆消費飲料滿100元，即可加購帶走，一次收好收滿。

圖／可不可熟成紅茶提供

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可不可還推出12款《玩具總動員》限定版菜單店卡，以年曆形式及遊戲卡牌風格結合可不可與《玩具總動員》各個經典角色，12/19起推出第一波提供1～６月的店卡，第二波則自2025/2/6起，推出6～12月的店卡，全台門市供應，讓粉絲免費蒐集。

圖／可不可熟成紅茶提供

最後，12/19起，可不可會員只要在門市單筆消費滿200元，即可獲得《玩具總動員》系列的別針盲包，數量有限，送完為止；另外，會員可於全台門市購買任一杯新品 ，即可獲得限量電子刮刮卡1張，有機會獲得會員點數及各式飲品折價券等，活動結束後再加碼抽出三位幸運兒可獲得可不可《玩具總動員》限量商品豪華套組乙組。