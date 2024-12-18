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限時3天買1送1！ 「功夫茶x頑皮豹」2聯名杯+2草莓飲粉紅魅力上市、「頑皮豹立體手提袋」只送不賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供
圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供

冬季令人期待的草莓飲來了！ 「KUNG FU TEA 功夫茶」首度聯名經典卡通明星「頑皮豹」，以超級粉紅魅力打造一系列限定紙杯、杯膜，更推出2款「草莓限定飲品」，將於12/21正式上市，加碼祭出新品優惠限時3天指定飲品買1送1。

圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供
圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供

「功夫茶x頑皮豹」推出跨界聯名，以頑皮豹的粉色魅力為靈感，將草莓元素大膽融入，推出頑皮豹限定紙杯、杯模，共經典粉、黑色系2款，並全新推出「草莓慕斯」、「草莓雪莎」2款酸甜系浪漫飲品。再加碼自12/21至2025/1/19期間，只要購買任2杯草莓飲品就送「頑皮豹立體手提袋」，數量有限、只送不賣！

圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供
圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供

圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供
圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供

同步歡慶聖誕節到來，功夫茶12/23至12/25連續三天，祭出門市打卡就可享「草莓慕斯買1送1」優惠，讓手搖控擋也擋不住，這一波滿滿地粉紅浪漫情懷。

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