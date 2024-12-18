限時5天「買咖啡贈可頌」！誰說跑咖傷荷包 五股最新「高CP值潮流咖啡廳」 咖啡、甜點好吃免百元
跑咖控衝五股！新北五股也有質感系咖啡廳，甫於11月底新開幕的「廣皮咖啡」價格落在百元左右，屬於優質且不貴的新潮咖啡廳，為迎接聖誕節還特別推出「銀色聖誕限定杯身」，以及「買咖啡贈可頌」的霸氣好康，吃喝一次滿足。
五股探店+1！位於新北五股工商路上的新話題咖啡廳「廣皮咖啡」於11/23開幕即掀起跑咖人的打卡潮，店內風格主打純白簡約風，以藍、白色系為主調，整體給人簡潔又不失質感的舒適氛圍。一般較少見的「澳式咖啡」是廣皮招牌，由老闆在海外學成歸國帶回的必點飲品，喝得到咖啡的油脂香氣十分特別，一杯90元。
除了咖啡、飲品外，提拉米蘇、巴斯克、焦糖布丁等手作甜點同樣受到顧客喜愛，樣樣都好吃；另有輕食、炸物的選擇，鹹甜口味都點得到。
此外，廣皮咖啡迎耶誕，12/21至12/25，只要到店消費任2杯咖啡，即贈「杏仁巧克可頌」一個，送完為止。更自即日起推出很好拍的「銀色聖誕限定杯」，凡至店外帶飲品都能拿到；而喜歡廣皮風格的朋友，現在探店消費還能以150元（原價250元）加購廣皮限量帆布袋，邀請愛咖啡、愛甜點的人一起歡度銀色聖誕節。
值得一提的是，廣皮咖啡還是寵物友善，可以帶著毛小孩跑咖拍美照。內用低消一杯飲品，如遇客滿則限時用餐2小時喔。有不少五股人探店後自發性留下5星好評「想不到這間店超乎期望值的很優秀」、「完全是平價又好吃的代表 CP值超高」、「咖啡、甜點都很有水準」，跑咖控記得筆記才不會遺漏喔。
廣皮咖啡 cafe grumpie
地址：新北市五股區工商路151號（康是美對面）
營業時間：8:00–17:00
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