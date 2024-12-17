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甜食控草莓季福音！ 中南部搶吃超火熱「炙燒卡士達草莓芭菲」、「三盆糖古都華草莓千層」北部人精緻開吃

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／時飴提供、翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書
圖／時飴提供、翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書

甜點控們追起來！ 為大家特別整理中南部與北部冬季限定草莓季超吸睛新品，「雛菊見」回歸草莓季，帶來2新品「炙燒卡士達草莓芭菲、雪莓流心巴斯克」皆是視覺效果華麗甜品；「時飴」嚴選珍貴的古都華草莓製成「和三盆糖古都華草莓千層」呈現出精緻頂級口感，內行的一定要嚐！

雛菊見 DAISY HOUSE義式草莓盛宴 「炙燒卡士達草莓芭菲」火熱領軍

炙燒卡士達草莓芭菲，每杯388元、加購草莓每盤168元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書
炙燒卡士達草莓芭菲，每杯388元、加購草莓每盤168元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書

位於台中、台南、高雄、澎湖皆有門市的「雛菊見」，主打各式創意義式料理與美味甜點，帶來最新一季5款冬季限定甜品，其中「炙燒卡士達草莓芭菲」以高腳玫玻璃杯裝滿浮誇的草莓數量，內藏海綿蛋糕再配上拌入草莓醬的香濃卡士達及外交官奶醬，淋上三溫糖後均勻的炙燒，嚐得到焦糖香氣與脆脆口感。

雪莓流心巴斯克198元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書
雪莓流心巴斯克198元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書

另一款新品「雪莓流心巴斯克」，濕潤的原味巴斯克夾心層，與草莓乳酪鮮奶油相伴，再淋上新鮮草莓熬製而成的濃郁果醬，呈現酸甜初戀滋味；還有酥脆表皮配上濃郁的卡士達醬，配上三溫糖的焦香手工布丁的「莓莓雪戀塩可頌 」；披薩外型的草莓果泥依附在卡士達下，帶著夢幻乾冰飄出，還能吃到爆汁草莓的「濃情卡士達草莓披薩」；最後還有使用紅心芭樂、無糖優格及自製的草莓果醬均勻融合酸甜滑順口感的「紅心莓莓果昔」，打造一場火熱繽紛的當季草莓饗宴！

莓莓雪戀鹽可頌338元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書
莓莓雪戀鹽可頌338元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書

濃情卡士達草莓披薩388元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書
濃情卡士達草莓披薩388元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書

紅心莓莓果昔每瓶158元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書
紅心莓莓果昔每瓶158元。圖／翻攝雛菊見 DAISY HOUSE臉書

時飴頂級口感聖誕跨年新品「和三盆糖古都華草莓千層」

和三盆糖古都華草莓千層4吋，每顆1380元。圖／時飴提供
和三盆糖古都華草莓千層4吋，每顆1380元。圖／時飴提供

台北知名千層蛋糕名店「時飴」，推出全新「和三盆糖古都華草莓千層」，選用日本全奈良縣只有六位農家限定培育的珍貴「古都華草莓」，甜度奇高並帶著有如香水般的香氣，一顆蛋糕共有5顆古都華草莓。

圖／時飴提供
圖／時飴提供

和三盆糖古都華草莓千層，再以頂級和三盆糖及馬達加斯加香草莢製作奶餡，外觀以雪白耶誕造型呈現，有著無與倫比的頂級口感，精緻的4吋大小，售價1,380元！即起採全預購，現場無零售，取貨日為12/20至12/31。

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