飛天小女警手牽手出動！ 《萬波》新聯名「飛天小女警」娃娃盲盒限量收藏 超萌手搖杯+蜜柑烏龍新口味必追

飛天小女警粉絲尖叫了！人氣手搖飲料《萬波島嶼紅茶》繼合日本可愛始祖osamu goods後，最新宣布將與「飛天小女警」聯名，除了推出亮眼的2款飛天小女警手搖杯身、超夢幻手搖新口味之外，更推出飛天小女警限量「盲盒磁吸娃娃」，快筆記開賣時間，第一時間就要衝去把花花、泡泡、毛毛可愛主角統統帶回家！

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波這一波真的太厲害，以Y2K風格、超搶眼包裝，為大家送上超可愛的飛天小女警聯名系列，首先推出的限定聯名飲料紙杯，有飛天小女警款上面寫著經典的台詞「糖、香料、 一切美好的事物」，而反派款則是經典的大魔王「魔人啾啾」，以及一心想成為壞蛋的「阿米巴幫」。

圖／萬波島嶼紅茶提供

配合限定杯款同時也推出新口味「蜜柑烏龍」，選用台灣在地水果「茂谷柑」搭配黃金烏龍調配而成，茂谷柑酸甜果香十足，入喉伴隨著黃金烏龍特有茶感，厚而甘醇，更代表著「大吉大利」意涵，統一售價大杯售價65元，中杯55元，將於12/20全台上市。

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波聯名「飛天小女警」，其中最讓人驚喜的就屬「磁吸手牽手絨毛娃娃盲盒」，除了有花花、泡泡和毛毛，也不少了反派魔人啾啾，四款隨機出貨，每個角色娃娃都有小巧思，不僅有各別的可愛配件，如珍珠奶茶、小包包、太陽眼鏡等，更以磁吸設計可以讓4款娃娃互相手牽手，同場秀出創意的穿搭趣味。

圖／萬波島嶼紅茶提供

《萬波》X「飛天小女警」聯名限量盲盒與紅包袋將於1/10開始發售，只要單筆飲品消費滿200 元（含以上），即贈送限量飛天小女警紅包袋乙包(一包二入)；購買限定合作新品「蜜柑烏龍」大杯，即可以390元加購飛天小女警盲盒一個(單筆限購一個)。

圖／萬波島嶼紅茶提供

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圖／萬波島嶼紅茶提供

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萬波飛天小女警 聯名新品「蜜柑烏龍」

上市日期：2024/12/20

萬波飛天小女警 聯名紅包袋、盲盒娃娃

上市日期：2025/1/10

註：每間門市數量有限，售完為止